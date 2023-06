Pharrell Williams llevó su nueva versión de gafas Tiffany en el desfile de Vuitton

Ya hemos visto bastantes despliegues de lo que se lanzó como el esperado debut de Pharrell Williams como director creativo de la división masculina de Louis Vuitton.

El evento reunió a grandes celebridades del momento y llenó de publicaciones las redes sociales. La alfombra roja estuvo llena de looks especiales y totalmente ostentosos, apenas para esta importante ocasión.

Pharrell, entonces, como gran protagonista de la noche, ahora convertido en diseñador, eligió un look muy especial. . En medio de una ambientación especial con música gospel a todo volumen, Pharrell hizo su gran aparición. El cantante y productor lució un traje de cuero Damier pixelado y salió a la alfombra roja para presentar su primera colección primavera/verano 2024 para Vuitton.

Allí fue donde apareció con este brillante look, un par de lentes o gafas de sol creados con Tiffany and Co, que ya ha hecho colaboraciones en el pasado con celebridades de talla mundial, como por ejemplo, el brazalete que diseño en conjunto con Justin Bieber.

Los lentes de Tiffany & Co de Pharrell

El cantante ya tenía su propia versión de gafas de Tiffany que se volvieron icónicas por él, y su forma era similar pero con algunos cambios. Como dice la revista Elle, “estos pequeños lentes de Pharrell eran difíciles de ignorar, sobre todo al estar casi completamente engastados con diamantes”. Por obvias razones, no pasaron desapercibidos. Es una pieza única fabricada en oro amarillo de 18 quilates con diamantes brillantes y talla baguette de más de 20 quilates en total.

“El diseño de los pequeños lentes con pesada ornamentación cambió solamente en los lentes en forma de ojo de gato, que en vez ser horizontales como los conocíamos, ahora fueron rotados de los extremos hacia arriba para tener forma de gota”, explica la revista. Pero no solo eso, hubo otro detalle adicional. La versión anterior tenía 61 brillantes y un par de esmeraldas , y estos son exclusivamente diamantes en forma alargada.

La división masculina se quedó sin director creativo desde la muerte de Virgil Abloh. Fotografía por: Getty Images

Esta super actualización de los lentes icónicos del cantante encuentran su versión original en enero del año pasado durante la semana de la moda de París, cuando era embajador de Chanel, y fue la primera vez que las utilizó y las presentó al mundo. En ese entonces, el cantante fue acusado de apropiación cultural por su gran similitud con unos lentes mogoles “Emeralds of Paradise” del siglo XVII que estaban siendo subastados en Sotheby’s. A pesar de muchas controversias, Pharrell continuó con el diseño.

