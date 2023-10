Project Primrose, el vestido de Adobe que cambia de color y forma con un clic

¡Un vestido que cambia de patrones como por arte de magia! Sí, así es la nueva e impresionante creación de Adobe, la empresa de software estadounidense creó un vestido digital que no solamente cambia de patrón, también de color. Como era de esperarse, esta pieza se volvió viral en cuestión de segundos, demostrando que la tecnología y la moda hacen una excelente dupla.

Esta aventura tecnológica recibe el nombre de Project Primrose, el resultado es un vestido que fue expuesto durante una conferencia organizada por Adobe hace unos días en Los Ángeles, Estados Unidos.

En la charla, Christine Dierk fue la encargada de usar el traje, ella es la científica responsable de esta maravillosa creación, en frente de los asistentes lo presentó y demostró los increíbles cambios, ella lo describió como un “vestido digital que da vida a la tela”.

El Project Primrose cuenta con un diseño interactivo, es strapless y el largo va hasta las rodillas, está compuesto de pequeñas pantallas que de primerazo parecen lentejuelas, o paillettes. Como ya mencionamos, pueden cambiar de color y adoptar diversos estampados, como rombos o líneas. Uno de los detalles que más llamaron la atención es que al diseño se le puede activar un patrón en movimiento, es decir, que puede cambiar dependiendo del ritmo de la persona que lo usa, sin duda Dierk dejó a más de uno anonadado.

“La moda no tiene por qué ser estática, puede ser dinámica e incluso interactiva”, expresó la científica y luego agregó: “Estamos entusiasmados por un futuro en el que habrá más formas de expresarse”.

¿Cómo funciona el vestido de Adobe Project Primrose?

El vestido no está hecho con tela, como también ya mencionamos, está elaborado con pequeñas pantallas reflectivas, interactivas, modulares y flexibles que fueron creadas con Adobe Firefly, Adobe After Effects, Adobe Stock y Adobe Illustrator, el diseño cambia tan rápido que solo necesitas un clic, dando pie a la imaginación de cualquiera.

Pero esta tecnología no solo viene en el traje, también se crearon sombreros y bolsos, que puede cambiar su diseño al antojo de quien lo lleve. De momento las prendas no están a la venta, pero en un futuro no muy lejano seguramente será una posibilidad.