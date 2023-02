¿Qué viene de moda para el 2023? Te contamos las tendencias para tu clóset

Acabamos de empezar el 2023 y se acercan nuevas tendencias en términos de moda, llega la primera temporada del año, lo que quiere decir que las colecciones de las casas de lujo que vimos entre enero y febrero empezarán a ser vendidas y los estilos marcarán los looks de cierta manera.

Muchas personas usan esas tendencias, puntos en común entre las propuestas de los diseñadores, a modo de guía o inspiración a la hora de vestirse o salir a comprar una nueva y espectacular pinta.

Moda para el 2023: Esto se viene

Las tendencias en colores, telas, estilos e incluso ciertas combinaciones se tomarán las tiendas y las recomendaciones de moda por el resto de los meses.

De acuerdo con lo detallado por la revista Vogue esta es la guía con todas las tendencias que necesitas conocer, vistas en las colecciones de Primavera-Verano 2023, en las cuatro capitales de la moda expuestas por la revista mencionada.

“Seguiremos colocando la silueta femenina en el centro de la conversación a través de las transparencias que continuarán presentes en vestidos y blusas de diferentes longitudes y cortes”.

Igualmente, los famosos “pantalones a la cadera dominarán, cada vez más, un terreno que comenzaron a allanar desde las temporadas anteriores. Las prendas mini también serán parte de la revelación de la piel y, el color dorado, estará entre uno de los colores de moda para este año”.

Finalmente, durante los meses febrero y marzo de 2023, se reveló la segunda parte de la moda 2023. “Pasaremos de la primavera, donde los conjuntos de entretiempo serán la salvación del ‘qué me pongo’, al verano en el que las sandalias y los vestidos cortos serán los consentidos, llegaremos nuevamente al otoño para lucir nuestras botas favoritas, y cerraremos el invierno con el brillo de los vestidos de fiesta y los suntuosos abrigos. En todas estas temporadas, las combinaciones de jeans con tenis y mocasines, no dejarán de ser una constante. No te pierdas las pasarelas y tus marcas favoritas”.

¿Qué prendas están de moda en 2023 primavera verano?

Los imprescindibles del armario serán la base de todos tus looks. Toma nota de cuáles son esas piezas que no te deben de faltar en este 2023.

Pantalones a la cadera

Vestidos de lentejuelas

Pantalones cargo

Vestidos cut-out y asimétricos

Vestidos y prendas con transparencias

Lencería a la vista

Blusas, faldas y vestidos en colores pastel

Traje sastre

Transparencias por doquier

Faldas y vestidos de flecos

Leggings en animal print

Blusas y vestidos de estampado floral

Igualmente, los estilos que se usarán durante este año tienen que ver con las siguientes tendencias, colores y telas: