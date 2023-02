Regalos San Valentín para hombres: 4 prendas de vestir para regalar a tu pareja

San Valentín es una de las fechas en la que la gente y más en especial, parejas, deciden recordarles a sus parejas o seres queridos lo importantes que son para nosotros y dejar un recuerdo en sus corazones.

Algunos tratan de comprar esos regalos con anticipación y aunque quisiéramos, a veces es difícil encontrar un regalo que sea adecuado para eso.

Regalos de San Valentín para hombres

Aquí te contamos 3 opciones que puedes tener en mente para darle un regalo a un hombre y sorprenderlo en San Valentín.

Si no sabes qué regalar en San Valentín te damos ideas en tendencia para sorprender a tu pareja.

De acuerdo con la revista Egatex estas son las prendes que puedes regalar para quedar muy bien con tu pareja o con un hombre.

1. Batas originales para estar calientes en casa

¿Crees que las batas para estar cómodo en casa son solo regalos para mujeres? Si quieres saber que ropa regalar a un hombre y te atreves con un regalo más personal, “una bata corta o larga para estar por casa seguro que le encantará.

Por normal general, ellos no suelen ir a comprarse este tipo de prendas, pero cuando las tienen les dan mucho uso, sobre todo en esos días en los que están en casa haciendo sus cosas y les gusta estar calentitos”.

2. Pijamas originales para dormir cómodos y a gusto

Otra idea que da respuesta a la pregunta de qué ropa regalar a un hombre, está muy relacionada una pijama. “Por excelencia, es uno de los regalos estrella para hombres siempre y cuando conozcas sus gustos.

Para dormir, a cada uno nos gustan unas cosas, a algunos las texturas suaves y cálidas, a otros el algodón más ligero, etc. Aunque parece que regalar un pijama es sencillo, también tienes que saber los gustos del hombre al que se lo vas a regalar”, destaca el medio.

3. Traje de chaqueta cruzada, la formalidad ante todo

Este es un traje completo que utilizaría para una boda, cena de gala o evento formal. “También, es ideal para que vaya a una entrevista de trabajo o si en el trabajo tiene que ir con traje y corbata, será un regalo perfecto”, destacó Egatex.

Los trajes de chaqueta cruzada son clásicos. Mantienen el estilo en hombres de todas las edades. Se usan tanto cerrados como abiertos. Ojo, no olvides añadirle algún detalle especial o personal en el bolsillo del traje para que la sorpresa sea doble.

4. Regala ropa deportiva para hombre

Finalmente, una idea que siempre es acertada y que es algo muy de moda para regalar son artículos o prendas para hacer deporte. “Bien sea un chándal, una camiseta transpirable, unas mallas térmicas, un cortavientos para correr al aire libre, etc.”.

A día de hoy, son muchos los hombres que practican actividades deportivas, “y si no sabes qué ropa regalar a un hombre, esta opción es un acierto casi asegurado, porque aunque no practique deporte de forma asidua, ¿a quién no le gusta la ropa deportiva para ir cómodo?”, señaló el medio.