Rihanna demuestra cómo usar baletas de una forma diferente y más interesante

Describir el estilo de Rihanna es una tarea bastante difícil, por lo mismo la primera palabra que se nos puede venir a la cabeza es el de “versátil” o “inesperado”, y especialmente en las últimas semanas nos lo ha demostrado, empezando por su pelo, que hace poco lo cambió un rubio miel con capas al estilo noventero.

Pero el motivo por el que la magnate es noticia en estos momentos es por una de sus recientes apariciones en público, sus códigos favoritos por ahora son las transparencias, la ropa deportiva y las siluetas XXL, y ahora el detalle interesante es el contraste que ha dado a este tipo de prendas, adoptando una de las fuertes tendencias del año, las baletas.

La historia no termina ahí, Rihanna no quiso usar la versión romántica y más convencional inspirada en las verdaderas bailarinas de ballet, no, con la personalidad fuerte que tanto la caracteriza se decidió por un par más irreverente y atrevido.

La súper estrella escogió las baletas propuestas por Maison Alaïa, la firma de lujo dirigida creativamente por Pieter Mulier, un estilo que se ha vuelto muy viral en redes sociales, especialmente porque le da un giro muy interesante a las clásicas que suelen venir en satín o cuero.

Podríamos decir que este par de la marca francesa tal vez llegue a eclipsar la versión de Miu Miu, presentadas en 2016 con cintas y correas de piel. En el caso de las de Alaïa, las mismas usadas por la barbadense, vienen negras, con tira y tachuelas metálicas en color plata, las cuales son perfectas para acompañar con ropa más formal, o incluso sudaderas, como las que lleva ella en este sensacional look. Este par tiene un valor de 826 dólares, lo que equivale a más de 3 millones de pesos.

¿Cómo recrear el look de Rihanna?

Además del pantalón y la chaqueta de sudadera, la celebridad escogió un abrigo de peluche en un tono tostado y unas gafas de sol. En las fotos que se vieron en las redes, ella va acompañada de su primogénito, RZA, que también llevaba una pinta muy estilosa.