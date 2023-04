Selena Gomez luce espectacular con esta trenza larga y “poderosa”

Selena Gomez le dijo a Vogue que se sentía ‘muy ejecutiva’ con el último corte de cabello bob del año pasado, y que muchas han probado recientemente, como Zendaya, ahora, la chica ha decidido dejarse crecer el pelo para traer un nuevo estilo.

Te puede interesar: Dior Pre-Fall 2023: así fue el espectacular desfile en Mumbai

La cantante deja el pelo corto atrás y se sigue viendo espectacular pero tal vez menos ejecutiva y más poderosa, con este nuevo look. En su evento de su línea Rare Beauty en Nueva York, Selena ha aparecido como la reina, como la dueña de su emporio con una una elegante trenza muy larga, obra del famoso peluquero, Orlando Pita.

“El maquillador Hung Vanngo publicó un video inspirado en TikTok de la trenza extrema de Selena, en el que se ve cómo la intérprete de Lose you To Love Me pasa de tener la cara recién lavada a estar elegante y lista para la cámara en un instante”, explica Vogue.

La joven se apretó el cabello y se hizo una trenza super larga con todo el pelo con gel hacia atrás. Esto hizo ver su maquillaje y sus ojos grandes y el estilo compuesto por un delineador de ojos alado y un labio brillante, de su propia marca, Soft Pinch Tinted Lip Oil.

Conseguir que las cejas de Selena Gomez luzcan bien requiere poco esfuerzo. Su secreto: ‘No me las depilo, no me las hago con cera, ¡no las toco! Sólo hago pequeñas cosas aquí y allá para arreglarlas. Mi consejo es no usar las pinzas’, reveló.

Como lo explica Vogue, Selena Gomez acertó totalmente con el peinado y el maquillaje, y también con su atuendo, un abrigo de peluche negro igual de elegante, elegido por su estilista, Kate Young. Los acompañó con unos pantalones a medida y unas elegantes botas de Paris Texas, que completó con un bolso ‘work-meets-play’ de Delvaux. “Todo en un elegante color negro que la hizo ver elegante y resaltó esa aura de mujer exitosa que puede transmitir fácilmente si nos guiamos solo por todos los logros de su marca Rare Beauty”, aseguró la publicación.

Te puede interesar: Dua Lipa aparece muy diferente a su estilo usual con esta tendencia de Burberry