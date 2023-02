Semana de la moda de New york: 4 tendencias para tener en cuenta

El New York Fashion Week se celebró el pasado 10 al 15 de febrero y al igual que la pasarela de París, esta semana de la moda es una de las más importantes de la industria.

Luego de estas pasarelas, las tendencias en la moda que se quedan vigentes son unas de las más buscadas, pues muchas modelos, influenciadoras y fanáticas de los estilos quieren vestir las últimas novedades.

New York: las tendencias que dejó la semana de la moda

Para este 2023, las mejores tendencias que se presentaron en este aclamado evento estuvieron relacionadas con las flores como parte de las prendas, el glamour y tonos fuertes.

De acuerdo con la revista Instyle los looks que dejó son increíbles, fáciles, aptos para todas las edades y los cuerpos. Te contamos.

Esta vez los diseñadores dejaron “una iconicidad cada vez más sobria y encabezada por colores neutros como el negro, el blanco, el marrón o el azul marino. Hablamos de una moda que deja huella, permanece y, además de recordarse, se usa a diario”

por otro lado, las “microtendencias buscan su foco protagonista para sumarle pasión, emoción y drama a unas tendencias cada vez menos fast. Es el ejemplo del movimiento ilusionista de los flecos (o fringe) o de colores revitalizadores como el azul cobalto, el amarillo mantequilla, el verde vibrante o el morado”, destacó la revista Instyle.

Transparencias

Llevar un estilo relacionado con transparencias no le sorprende a nadie, porque de nuevo no siguen aportando a resaltar la silueta del cuerpo. “Las hemos visto en ruffle dresses, en vestidos naked, encajes y en toda clase de básicos que van desde camisas holgadas y transparentes hasta los vestidos más femeninos y oníricos que ahora son relajados, dejan al descubierto la piel y sacan nuestro lado más dulce y sexy a la vez”.

Colores vibrantes: verde o morado

Pantone ya dejó claro que el color del año 2023 iba a ser el magenta. “Sin embargo, los diseñadores neoyorquinos tienen claro que no va a ser el único, ya que el verde lima y el morado van a reclamar el foco que les pertenece”, destacó Instyle.

Estilo cargo

No sé si te has dado cuenta, pero ahora el look de muchas mujeres va de la mano con la caricatura de Kim Possible, solo que lo manejan a su manera, pues muchas de ellas han decidido usar un pantalón o falda deportiva, no tan elegante, con un crop en su pecho que resalta sus pechos y cadera. “Vuelven los cargo, el estilo militar y la moda utilitaria, y lo cierto es que nos encanta”.

Moda de los años 20 o Hollywood clásico

También conocida fringe. A esta tendencia se suman las plumas, los vestidos con flecos y los colores elegantes. “Puedes llamarlo como quieras, pero lo que está claro es que la pasión por los flecos y el color estará y muy presente durante los próximos meses”.

Igualmente, estas pasarelas dejaron la tendencia del glamour del viejo Hollywood, tal y como se ejemplifica en la vida de la diva Elizabeth Taylor y su fascinación por las joyas.