Tips para ser la novia “perfecta” y planear tu boda sin morir en el intento

Si estás próxima a casarte y eres de las novias que no sabe cómo buscar su vestido, qué decoración realizar o quién se encargara de todo ello, los expertos de Expoimagen Bridal y la diseñadora de alta costura, Gina Blanco, dieron algunos consejos, en el marco de la la primera feria de eventos sociales realizada por AC Hotel Bogotá Zona T by Marriott.

Te puede interesar: Estilo sweet wear: Qué es y cómo lo puedes usar para sentirte única

Aquí puedes encontrar más contenidos como este

La marca lifestyle de inspiración europea de Marriott International operada por oxoHotel, anunció este 6 de octubre, la realización de ExpoEventos AC Bogotá, una feria de eventos sociales diseñada para exhibir los salones y espacios del hotel y al mismo tiempo, comercializar la más completa oferta de servicios y proveedores disponibles para todo tipo de reuniones sociales, bodas, quince años, primeras comuniones, aniversarios, cumpleaños, entre otros.

En este día de lanzamiento, el evento contó con el acompañamiento de Expoimagen Bridal, un reconocido operador especializado en matrimonios y la participación de diferentes proveedores destacados en la realización de eventos sociales y bodas.

El AC Hotel by Marriot hizo la primera feria de eventos sociales, en el que el tema de novias y matrimonios, fue un gran foco. Fotografía por: Andrea Gómez -

En palabras de Henry Tobón, gerente general de AC Hotel Bogotá Zona T by Marriott: “Estamos encantados de lanzar ExpoEventos AC Bogotá, una plataforma única que refleja nuestro compromiso por ofrecer experiencias excepcionales para todo tipo de eventos sociales en el corazón de Bogotá. Nuestra propiedad —estratégicamente ubicada en la vibrante calle 85 (Zona T) — se ha convertido en el entorno más trendy de la ciudad. Nuestras instalaciones de última tecnología, mobiliario moderno y espacios llenos de luz natural, nos permite estar perfectamente preparados para realizar los más inolvidables eventos”.

Entre las marcas expertas en este tipo de eventos están: Camilo Cortes, fotógrafo; Lediel Clothing; Boamar; Julieth Estrada, diseñadora de zapatos para novia, Diana Hernández, joyería, Prelude Intime, lencería y más.

Experiencia novias: entre la tradición y la innovación

De acuerdo con la diseñadora de alta costura, Gina Blanco, ferias como esta “apoyan la industria y el talento colombiano para lograr que una novia tenga el mejor vestido, la mejor decoración, un buen fotógrafo y todo lo que encierra un evento como este”.

Como primer consejo o tip, Blanco le dijo a CROMOS “es importante aterrizar el presupuesto. Creo que las redes sociales son un arma de doble filo, porque te antoja de muchas cosas, pero debes saber qué es lo que realmente quieres como novia en tu matrimonio”.

Otro punto importante es la inversión que hace en ella misma “una novia no tiene derecho a equivocarse, entonces un ítem indispensable es conocerse y saber qué vestido se ajusta más a su cuerpo, a su gusto y por supuesto a sus necesidades. Que la haga sentir como la mujer más bella del mundo ese día”.

Hablando sobre el estilo o incluso la temática que se pueden encontrar es importante que la pareja sepa con cuál se identifica más “está la novia romántica, la que es clásica, la minimalista o más europea, o la más bohemia”, destacó para revista CROMOS.

A cerca de las tendencias que están volviendo y otras que están de salida, la diseñadora de alta costura destacó “el efecto tipo tatto está pasando un poco y está regresando la tendencia más clásica. Las transparencias están más calmadas, los vestidos están muy generosos en material pero no tan voluminosos, sin embargo, se vienen las colas muy largas y los velos que cubren el rostro, están en full tendencia”.

Un pecado mortal que no se puede cometer en un matrimonio es no respetar el vestuario “a nosotros nos falta mucho educar a nuestros invitados sobre cómo vestir para una boda. Es un error irse vestido de color marfil; también, que una mamá se vaya vestida de negro o que no respete el código de vestuario”.