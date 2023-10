Todo lo que debes saber de los looks de Madonna en su nueva gira

Madonna es en estos momentos una de las mujeres más conversadas en el mundo, no porque simplemente sea la reina del pop, sino porque está de regreso a los escenarios, con su gira llamada ‘The Celebration Tour’, con la que la celebra más de cuarenta años de carrera musical. Si bien hace unos meses pasó por unos percances de salud, ahora está más fuerte que nunca y empezó esta nueva aventura con varias fechas en Londres, Reino Unido.

También te puede interesar: Hombres: ¿qué piezas nunca deben faltar en tu armario?

Aquí encuentras más contenidos como este

En este tour los asistentes pueden escuchar los mejores hits de la estadounidense, pero más allá de los ritmos pegajosos de su amplio repertorio, son los looks y decisiones estilísticas algo que también brilla. Vogue Reino Unido conversó con Eyob Yohannes y Rita Melssen los diseñadores creativos y de vestuario de la gira, que dieron varios detalles sobre los espectaculares trajes que ella mostró en el escenario.

Para cuando el tour termine, Madonna habrá actuado durante 78 fechas y en 15 países diferentes, entonces Yohannes y Melssen tenían muy claro que tenían que conseguir lo mejor de lo mejor. La idea principal era reflejar las cuatro décadas de hits, entonces recurrieron a referenciar los más icónicos looks, “La moda siempre ha sido parte de cómo ella cuenta historias”, dice Yohannes a la revista, “entonces empezamos desde su pasado estilísticamente y mantuvimos esos temas dentro del vestuario”.

Los dos diseñadores crearon todos los outfits que la intérprete de ‘Open Your Heart’ luce en la gira, pero también invitaron a creativos de la talla de Donatella Versace, Jean Paul Gaultier y Dilara Findikoglu. “Queríamos referenciar todo lo que ella ha hecho, y hacer algo nuevo a partir de eso. Creamos todo un mundo nuevo”, añade Melssen.

En esta sección la ‘ambición rubia’ interpreta canciones como ‘Burning Up’ o Everybody’, ahí ella luce un frac de Findikoglu, inspirado en un blazer de archivo que ella usó para un concierto en Japón en los ochenta. “Era un abrigo que ella consiguió en una tienda vintage”, dice Yohannes, “(Para el nuevo), lo cambiamos y agregamos cosas memorables y pines de los 80. Es en gran medida una oda a la Nueva York de los ochenta”.

Para referencias los ochenta, los diseñadores empezaron la investigación revisando polaroids de Madonna y algunos de sus shows por esta época, “Había mucho de grunge y chicos punk, pero también de los New Romantics”, explica Yohannes. “Esta sección se siente como estar en un club de Nueva York, donde todas estas diferentes culturas se mezclaban entre sí”.

En esta sección la ‘ambición rubia’ interpreta canciones como ‘Burning Up’ o Everybody’, ahí ella luce un frac de Findikoglu, inspirado en un blazer de archivo que ella usó para un concierto en Japón en los ochenta. “Era un abrigo que ella consiguió en una tienda vintage”, dice Yohannes, “(Para el nuevo), lo cambiamos y agregamos cosas memorables y pins de los 80. Es en gran medida una oda a la Nueva York de los ochenta”.

Para la siguiente parte se cubren los noventa, Madonna cubre los noventa, con grandes temas como ‘Vogue’ o ‘Erotica’, el dueto quería explorar la expresión sexual y liberación presentes en estos tracks. “Teníamos la idea de hacerlo sobre boxeo. Los bailarines están vestidos en ropa de boxeo y M está en una bata de boxeo, pero luego está esta hermosa sensualidad cuando ella revela un vestido lencero”.

Para la parte de Vogue, específicamente, Madonna y su equipo contrataron a Jean Paul Gaultier para crear una versión moderna del legendario corsé con bra cónico que usó en 1990 para la gira Blonde Ambition. Para esta ocasión, el couturier francés diseñó un minivestido con bra cónico, incrustado con cristales. “No sería un show sin Gaultier, él simplemente conoce su cuerpo y cómo ella se quiere sentir. (Madonna) no imaginaría hacer esto sin él”, agrega Melssen.

Además: ¿Cómo hacer que una base luminosa dure más tiempo?

En la tercera sección, la súper estrella canta ‘Die Another Day’ y ‘Don’t Tell Me’, éxitos del nuevo milenio, a partir de la última canción se tomó el estilo vaquero para los looks. “Queríamos llevarlo a un mundo más cool y futurista. El look final, un corsé de cuero con falda, acompañados de un sombrero vaquero hecho por Ruslan Baginskiy y unas botas hechas a la medida de Miu Miu”, dice Melssen.

Para el acto cuarto, Madonna se concentra en una parte más futurista y luce un espectacular enterizo metálico en plateado hecho por Versace, “Versace hizo una silueta que Madonna en realidad nunca ha usado antes, un mono, hecho en un patrón de vidrio roto”, explica Yohannes y Melssen agrega: “Cuando le cae la luz al enterizo, parece como una armadura”.