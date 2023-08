Trucos para tomar una selfie digna de top model: Te contamos qué ángulos usar

Para muchos, tomar una selfie es una cuestión rápida y sin necesidad de encuadre, para otros sí es un tema serio de pose, luz e incluso efectos.

Te puede interesar: Victoria’s Secret Fashion Show: ¿cuándo es y qué cambios habrá?

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Si bien el término selfie se conoce años atrás, el término viene del inglés, ya que la palabra “self” puede traducirse como “mismo”, lo que quiere decir que es una foto a uno mismo.

¿Cómo se toma una selfie?

Una selfie sirve para captar la belleza no solo de quién se está tomando la foto, sino también del fondo o del espacio en el que se está; sin embargo, no todas las personas adoran este tipo de imágenes ya que piensan que quedan muy cerca de la cámara o no saben de qué manera ubicarse.

Para esas personas que muchas veces quieren saber la clave de cómo tomarse una buena auto foto, les tenemos estos tips destacados por la revista Vogue.

Si quieres lograr una buena selfie en solo minutos, los trucos de los que te hablaremos serán infalibles. Lee a continuación. Fotografía por: Agencia AFP

Muestra gestos genuinos

Ya sea que prefieras sonreír, mirar hacia el horizonte o abrir ligeramente la boca, “procura no forzar demasiado tu rostro. Los gestos naturales y genuinos siempre serán los más atrayentes. La supermodelo Tyra Banks ya adelantaba uno de sus secretos durante la serie de televisión ‘America’s Next Top Model’, el cual consiste en sonreír con los ojos, es decir, pensar en un recuerdo (según la emoción que quieras transmitir) al momento de tomarte la foto y proyectarla con tu mirada”.

Opta siempre por la luz natural

Según el medio mencionado, esto podría sonar obvio pero la luz en una foto lo es todo y la luz natural es la más favorecedora para el rostro.

“Un truco infalible es acercarte a una ventana que tenga buena iluminación, ya que la luz pasa pero el cristal funciona como un difusor. Esto ayudará a que cualquier sombra se disipe para hacer que tu rustro luzca más bello. Si te gustaría tener luz extra en ciertas zonas puedes ayudarte de una hoja de papel blanca que te sirva de rebote. Evita siempre las sombras, como las que produce la luz de mediodía”.

Encuentra tus ángulos

Para encontrar cuáles son tus ángulos puede tomarte un par de fotografías “pero cuando encuentres tu ángulo perfecto, no te quedará duda. Una regla general que aplica para cualquier rostro es colocar la cámara del teléfono ligeramente arriba de tu cara e inclinar la barbilla hacia abajo ligeramente”.

Esta leve elevación hará que te veas más estilizada. “Juega hasta que descubras con qué perfil te sientes más cómoda. Prueba a mirar directamente a la cámara o ligeramente de lado para saber qué te va mejor. No existe tal cosa como tomar demasiadas selfies”.

Utiliza las apps adecuadas sin sobre editar

La aplicación perfecta para editar tus fotografías varía en gustos. “Entre las favoritas para este propósito está Afterlight, VSCO, Facetune, Perfect365 y Adobe Photoshop Fix. De manera general dar luz a ciertas áreas ayuda a difuminar líneas de expresión o ciertas imperfecciones. No tiene nada de malo la edición, solo recuerda no pasarte y hacerlo demasiado falso. Apostar por tomas más reales será siempre un acierto. Si vas a usar filtros puedes probar a usarlos pero no a su máximo, sino en un punto intermedio”.