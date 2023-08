Victoria’s Secret Fashion Show: ¿cuándo es y qué cambios habrá?

Desde hace cuatro años no hay un Victoria’s Secret Fashion Show y en ese lapso de tiempo la marca ha entrado en un profundo rebranding, repensar cómo una marca de lencería puede existir en un mundo más inclusivo y en el que no existan estereotipos nocivos femeninos, además, la firma también enfrentó varias críticas y escándalos, por lo que tuvo que hacer varios cambios estructurales y muy determinantes para dirigir la empresa a un rumbo diferente.

Ahora la noticia es que regresan los desfiles de la afamada marca de lencería, solo que ahora serán muy diferentes a lo que estábamos acostumbrados, además, su formato será más empoderador y el nombre de la próxima edición es The Tour 2023 y desde ya promete bastante.

¿Cómo será el nuevo show de Victoria’s Secret?

El Victoria’s Secret World Tour celebra a mujeres y creativas que vienen de diversos lugares del mundo, entre ellas diseñaron cuatro colecciones diferentes que próximamente estarán a la venta.

En esta ocasión no se tratará solamente de un desfile, pues también será un documental, las modelos seleccionadas lucirán las nuevas prendas diseñadas, pero también se compartirán imágenes del detrás de escenas sobre el proceso de su elaboración.

Las diseñadoras escogidas fueron Jen-Fang Shueh de la marca basada en Tokio Jenny Fax, la diseñadora india británica Supriya Lele, la diseñadora bogotana Melissa Duque, y Bubu Osigi, fundadora de la marca nigeriana Iamisigo.

¿Quiénes serán los nuevos ángeles de Victoria’s Secret?

Para empezar, las modelos en el nuevo formato ya no se llamarán ángeles y muchos menos llevarán alas, el elenco nuevo recibe el nombre de “VS Collective” y comprende varios nombres de socialités, actrices, deportistas y top models, entre ellas las hermanas Hadid, Bella y Gigi, Hailey Bieber, Iris Law, Priyanka Chopra, Naomi Osaka, Megan Rapinoe, Adut Akech, Paloma Elsesser, la hija de Kate Moss, Lila Moss, Sui He, Imaan Hammam, y la modelo trans brasilera Valentina Sampaio. Asimismo, en el adelanto pudimos ver a dos ángeles originales, Adriana Lima y Candice Swanepoel.

¿Qué artistas cantarán en el nuevo show de Victoria’s Secret?

De momento, este documental que estará presente en Prime Video contará con las presentaciones de dos estrellas pop, Doja Cat y Sabrina Carpenter, la primera se encargará de darle ritmo al primer segmento, mientras que la segunda se presentará en el segmento de VS Pink, el más juvenil. Tal vez más adelante se anuncien más nombres.

También sabemos que otra representante colombiana hará parte de los créditos, Goyo, que hasta ahora no es claro si solo desfilará o si también cantará. Otros nombres que suenan son: la pintora barranquillera Lorena Torres, la cineasta bogotana Cristina Sánchez y la coreógrafa Piscis.

¿Cuándo es el estreno?

Como ya mencionamos, esta es una producción de Prime Video y estará disponible en esta plataforma desde el 26 de septiembre.