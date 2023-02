Video: ¿Cómo combinar jeans, pantalón negro y camisa blanca en diferentes looks?

Para los que no saben cómo combinar ciertas prendas que ya tienen en el clóset, e incluso las ven como básicas, te dejamos unos trucos que te pueden ayudar con el tema.

Sin bien la moda es algo que está cambiando constantemente, hay ciertos colores, estampados e incluso telas que se pueden mezclar fácilmente y que se verán muy bien.

¿Cómo saber combinar la ropa?

Nos ha pasado a todas. Por muy sencillo que sea tu estilo, seguramente alguna vez sentiste que no tenías nada que ponerte, ni cómo combinar una prenda con otra.

Llegar a la solución de este pequeño desafío es más fácil de lo que crees. Lo único que necesitas es conocer las claves para combinar prendas, colores y estampados para conseguir looks versátiles que cumplan con tus expectativas.

Si no sabes cómo combinar algunas prendas de tu clóset, estos looks con prendas repetidas los podrás poner en marcha. Fotografía por: Pexels

Además de no saber cómo combinar la ropa, si no tenemos uniforme o no sabemos cómo lucir para cualquier ocasión, tampoco queremos vernos con looks repetidos, por ello te dejamos algunas ideas que te ayudarán.

De acuerdo con Elle Magazine el truco para llevarlas una y otra vez sin que te des cuenta, se resume en algunas ideas que son clave a la hora de lucir cualquier cosa del clóset.

Pantalón negro y zapatos negros

Si tienes un pantalón negro básico y un par de baletas negras, lo que puedes hacer es combinarlo con una camisa que tenga algún tipo de estampado y sí, esta puede ser de animal print.

Si quieres variar esta primera pinta, le puedes añadir una bufanda gruesa o pashmina color café claro, de esta manera podrás cruzarla hacia los lados y ajustarla con un cinturón o simplemente llevarla amarrada arriba.

Pero si otro día quieres usar el mismo pantalón y verte diferente también puedes sumarle un saco o abrigo color gris que sea largo y el look cambia totalmente. Pero si quieres ir más cubierta puedes ponerte un suéter negro encima de la camisa y cambiar las baletas por botines cafés.

Jeans azules

Si no quieres usar un típico pantalón negro sino un jean clásico, lo puedes combinar con una camisa y el suéter negro encima que ya tenías puesto, dejándote los botines cafés. Allí se convierte en otro look.

Pero si quieres combinarlo con una camisa blanca clásica, le puedes dar el toque con la pashmina que ya habías mencionado café, amarrada de manera doble y ajustada con el cinturón café a juego.

Si no quieres usar la bufanda grande, puedes usar mejor el abrigo o saco largo gris que ya habíamos mencionado y se verá diferente.

Abrigos o suéteres largos: así lo puedes combinar

Si lo que quieres es variar los abrigos o sacos tejidos largos que tengas lo puedes hacer bien sea usando el pantalón negro, el jean o incluso combinar el saco con un par de botas caña alta negras.

Lo que puedes hacer, incluso, es usar ese saco tejido gris largo, ponerte los pantalones negros, las baletas, una camisa blanca y encima un abrigo de otro color, puede ser negro o café claro.