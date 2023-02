Video: Taliana Vargas estuvo en la Semana de la Moda de Nueva York y así lo vivió

Después de su participación en el reinado y coronarse en 2007-2008, Taliana Vargas ha seguido por el camino del modelaje y la moda.

Si bien el certamen le ayudó a salir al foco público y conseguir millonarios contratos, esta vez su nombre está en los titulares por haber estado en la lista de los famosos invitados a la Semana de la Moda en Nueva York

Taliana Vargas y su participación en desfile Michael Kors

El pasado 15 de febrero terminó la New York Fashion Week, y la colombiana fue una de las más emocionadas al poder asistir a uno de los eventos más mencionados e importantes para la moda global.

Hay muchos famosos que asisten gracias a la invitación que reciben los diseñadores y este fue el caso de la modelo quien felizmente aceptó.

Fue el diseñador Michael Kors quien decidió unirla a su lista especial como invitada colombiana para asistir al desfile de su colección en primera fila.

El diseñador estadounidense presentó su colección “inspirada en la idea que Michael tiene de una “influencer”, es decir, “iconos para siempre”, o mujeres de éxito y distinción”, destacó el medio Fashion Network.

“Muchas modelos lucieron la versión de Kors del cinturón de arnés con múltiples hebillas, que se convirtió en el distintivo de Steinem, y lucieron en prendas de punto acanalado, pantalones acampanados y minifaldas atrevidas”, indicó la revista de moda.

El desfile se celebró en un espacio acristalado situado en la confluencia del Meatpacking District y el río Hudson, al norte de Greenwich Village, con cientos de fans que se agolpaban para ver a los VIP y las personalidades, entre ellas Talina.

“Para esta colección, pensé en las cosas que me influyeron cuando era mayor de edad en los años 70, las mujeres que me influyeron, el barrio que me influyó y la combinación de glamour de gran ciudad y bohemio que encontré en Greenwich Village en aquella época”, explicó Kors.

Los vestidos “haut” bobo ajustados “estaban cortados por debajo de la cintura para mostrar mejor las piernas y los escotes eran bajos. Prendas monocolor hasta el extremo, sin un solo estampado a la vista, la estrella de la colección fueron las espectaculares capas de cachemir cremoso de doble cara, que se llevaban con los vestidos, faldas y shorts más elegantes”, destacó el medio mencionado.

Entre las otras celebridades invitadas por Kors también estuvieron las actrices Kate Hudson, Katie Holmes, Lea Michele (recordada por ser protagonista de la serie Glee), Ellen Pompeo (protagonista de la serie Grey’s Anatomy), y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochu.

