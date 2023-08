4 famosas que superaron el cáncer y hoy son ejemplo de vida, estas son

El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo; según la Organización Mundial de la Salud (OMS), anualmente al menos 9.6 millones de personas pierden la vida por esta patología.

Las cifras dejan ver un panorama preocupante ya que, según el organismo internacional, uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres, tendría algún tipo de cáncer a lo largo de su vida.

Famosas que superaron el cáncer

Esta enfermedad no mira, edad, género, estrato ni país y a estas famosas les tocó batallarlo fuertemente para continuar su vida.

Sofía Vergara

A pesar de ser muy exitosa, a Sofía Vergara el cáncer le tocó la puerta cuando tenía 28 años cuando fue diagnosticada con cáncer de tiroides. La enfermedad se le descubrió porque llevó a su hijo Manolo al médico y el experto terminó revisando su cuello al notar una protuberancia en esa zona.

Por fortuna, hoy en día la actriz cuenta con muy buena salud y no ha registrado ninguna recaída.

Angelina Jolie

La afamada actriz decidió someterse a una doble mastectomía preventiva de cáncer de mama “al sufrir un 87 % de posibilidades de padecer esta enfermedad y un 50 % de desarrollar un cáncer de ovario”, destacó el medio El Periódico.

“Mi madre luchó contra el cáncer durante casi una década y murió a los 56 años. Ella vivió el tiempo suficiente para ver al primero de sus nietos y cogerlo en sus brazos. Pero mis otros hijos nunca tendrán la oportunidad de conocerla y la experiencia de saber lo cariñosa y amable que era”, dijo tiempo atrás en una entrevista.

Lorena Meritano

La actriz argentina tuvo un duro proceso de cáncer de mama, el cual mostró a través de redes sociales. Gracias a tratamientos especializados, la argentina logró vencer el cáncer y convertirse en un ejemplo de vida para aquellas personas hoy se encuentran pasando por esta dura enfermedad.

Desde entonces, su amor por la vida y por aprovechar cada segundo de ella, ha hecho que sus seguidores permanezcan activos e interesados de su vida personal.

Flavia Dos Santos

A finales de 2014, la sexóloga se enteró que tenía cáncer de mama, después de que su ginecóloga le recomendara hacerse una mamografía y ecografía al detectar una masa inusual.

Por fortuna, su cáncer fue detectado a tiempo, pues de haber pasado 6 meses más, no habría corrido con la misma suerte: “A mí no me tocó quimioterapia porque el cáncer no había contaminado los ganglios de las axilas, entonces tuve que hacerme dos cirugías y 30 sesiones de radioterapia”, dijo en entrevista con Caracoltv.com.

