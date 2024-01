A Ana Karina Soto la critican por sus “arrugas” y ella terminó revelando su edad

Ana Karina Soto es sin duda una de las presentadoras que sale a resaltar cuando se piensa en el equipo informativo del Canal RCN, con más de veinte años de carrera, ella ha seguido muy presente frente a los ojos de los espectadores, tanto por su carisma, como por su calidez a la hora de estar frente a las cámaras.

Sin embargo, la ocañera a veces es blanco de críticas, específicamente por lo que comparte en sus redes sociales, especialmente Instagram, donde tiene casi 2 millones de seguidores. Por ejemplo, hace poco los internautas le hicieron comentarios negativos por su apariencia, exactamente relacionados a su edad.

Al respecto, como era de esperarse, Ana Karina Soto salió a defenderse en sus historias. Hablando frente a la cámara de su celular y en compañía de su único hijo, el pequeño Dante, quiso hacer frente a la situación, “Esta soy yo, esto es lo que hay”, mientras posaba sin maquillaje, aunque sí con filtro.

¿Cuál es la edad de Ana Karina Soto?

Los comentarios salieron a partir de un video en el que aparecía con su hijo, al respecto la presentadora comentó: “Una persona escribió que a pesar de que yo me maquillara, se me notaban las arrugas. Pues, obvio si voy a cumplir 45 años como no se me van a notar las arrugas. Ya no tengo quince”, lo dijo entre risas y para nada molesta.

En ese instante, Soto menciona que es algo completamente normal, pues los años no llegan solos, vienen acompañados de arrugas, “A la señora divina que me escribió, ojalá a ella no le salgan arrugas nunca. Porque para acá vamos todos”, expresó.

Siguiendo con el tema, la ex Protagonista de Novela también hizo referencia a los procedimientos estéticos, confesando que es algo que ella prefiere no probar, sin embargo, dejó claro que se ha realizado algunos tratamientos, pero nada muy invasivo o que la deje con un cambio radical.