¿A Santiago Alarcón no le gusta que lo recuerden por El man es Germán? Esto dijo

Santiago Alarcón tiene 44 años y, a pesar de su juventud artística, si el día de mañana renunciara a la actuación podríamos decir que deja una huella firme en nuestra industria del entretenimiento.

Sus interpretaciones de Jaime Garzón y Germán Quintero le abrieron las puertas para continuar destacándose en otras producciones.

A pesar de que ya le ha dado vida a varios personajes, como Wilfredo de Jesús en Arelys Henao y José Granados en La primera vez, todavía lo siguen asociando con los anteriores. En una entrevista al programa Bla bla blu, el paisa contestó lo siguiente cuando le presguntaron si le molesta que lo recuerden por El man es Germán. Esto dijo:

Santiago Alarcón y su apoyo al presidente Gustavo Petro

Santiago Alarcón habló de su posición política en una entrevista con El Espectador. Cuando le preguntaron si se arrepentía de haber votado por Gustavo Petro en el programa Claro oscuro, el intérprete de El man es Germán dijo lo siguiente:

“No. Yo no sé de dónde sacan eso. Yo entiendo un poco el tema la narrativa de contarle a la gente a través de especulaciones. Ahora eso funciona un montón. Ahora los medios ponen en redes sociales un título que nada tiene que ver con el artículo solamente para ganar clics. En mi caso, yo no puedo hablar por otros artistas porque cada uno tendrá su manera de ver y su manera de reaccionar y entender qué es lo que está pasando, yo hablo por mí, yo no estoy arrepentido. Además porque uno no se puede arrepentir de eso, es decir cuando uno decide apostarle a un cambio, más allá de apostarle a un político, es a un cambio, pues uno le apuesta con la idea de que funcione. Uno le apuesta con la idea de que les vaya bien”.