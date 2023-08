Abogado prestigioso representará a Valeria Duque en el escándalo de Rauw Alejandro

La separación de Rosalía y Rauw Alejandro todavía da de qué hablar. La ruptura de la pareja los ha puesto como protagonistas de un sin fin de titulares y además, varias personas se han visto involucradas en el hecho.

Una de las anteriores es la modelo colombiana, Valeria Duque, a la cual, acusaban de haber pasado tiempo con el puertorriqueño, cometiendo actos de infidelidad contra la cantante española.

Ante la fuerza que tomó el rumor, las personas involucradas tuvieron que salir a aclarar la situación a través de sus redes sociales. De este modo, se frenarían los chismes en torno al triste momento por que pasan.

Rosalía, Rauw Alejandro

Duque, considerada la tercera en discordia, también salió en su defensa diciendo: “Todo lo que se están diciendo sobre mí es falso, no tengo ninguna relación con la persona con la que me están vinculando; soy víctima de acusaciones falsas para crear una narrativa mediática que puede destruir reputaciones de varias personas”.

Por lo anterior, la mujer ha decidido acudir a un equipo legal que le ayude a limpiar su nombre. Acá te contamos quiénes la representarán.

¿Quién defenderá a Valeria Duque?

La modelo paisa en una ocasión señaló que la responsable de difundir estas acusaciones era la hermana de una amiga de ella:

“Una persona que no es amiga mía, que conocí hace muchos años, pero con la que nunca tuve una amistad [...]. No sé qué la impulsó a hacer esto, mi amiga me acepta que fue ella la que lo hizo y me comparte su contacto porque sabe bien que fue injusto conmigo”, dijo para La W.

Luego de conocer quien fue la persona que lanzó las acusaciones, la cuenta oficial de Instagram de la firma de abogados de Abelardo de la Espriella, De La Espriella Lawyers, confirmó que tomó el reto y asumió la representación legal de la modelo antioqueña.

Juan Sebastián Duque y Lucy Osorno serán los dos abogados que llevarán el caso de Valeria. Por ello, Juan Sebastián advirtió que iniciarán acciones “ante organismos nacionales e internacionales” para restablecer la honorabilidad de la modelo.

Asimismo, Osorno considera que Duque es víctima de ciberacoso, por lo cual hizo la petición de no difundir los mensajes que atentan contra la imagen de su cliente.