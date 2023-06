Actor de ‘Betty, la fea’ confesó que casi se queda ciego ¿Fue durante la novela?

En los noventa la telenovela colombiana con más éxito era ‘Café con Aroma de Mujer’, hasta que con la llegada del nuevo milenio se presentó ‘Yo soy Betty, la fea’, también de Fernando Gaitán y le robó su puesto.

Su éxito trascendió fronteras, fue adaptada en diversas versiones, doblada a más de 25 idiomas y un éxito que siguió repuntando en su momento cuando hizo parte del catálogo de Netflix, hasta que fue retirada de la plataforma el pasado 10 de julio de 2022.

¿Qué le paso al actor de Betty la fea?

Se trata del actor Alberto León Jaramillo, conocido por su papel de Gutiérrez, quien en esa novela era el esposo de una de las amigas del cuartel y el encargado de contratar el personal de Ecomoda.

De acuerdo a lo relatado en el programa ‘La Red’ de Caracol, el actor empezó a sufrir un percance con su ojo derecho hace algunos años, una situación que lo alteró mucho en su vida diaria.

Según lo relatado, un día comenzó a “ver pajaritos” por uno de sus ojos, un primer síntoma al cual no le prestó atención hasta que se le empeoró.

Las molestias en su vista, se agudizó al sentir una pérdida momentánea de la vista. Con esta grave alerta, el reconocido actor decidió ir al médico para ser revisado.

“Vi pajaritos y yo dije: ¿qué es esto?, mosquitas, ¿Qué es esto, Dios mío? Algo anormal, algún sucio y me molestaba y de pronto empezó a ponerse oscuro el ojo por pedacitos. Oscuro y venía aumentando el oscuro y por completo perdí la visión”, recordó.

A pesar de que estaba muy asustado de perder la vista, destacó que gracias a su buen humor pudo tener la paciencia necesaria en medio de la incertidumbre de lo que pasaría con su ojito.

Una vez le realizaron todos los exámenes pertinentes, los expertos le confirmaron que había tenido un desprendimiento de retina y que debía ser atendido de inmediato.

“De una a urgencias, desprendimiento de retina y cirugía ya, anestesia general, yo recuerdo muy bien que el anestesiólogo me dijo: ‘Bueno, ¿vino o vodka?’, y yo le dije: ‘No, ponle whisky’ y sentí que entró esa sustancia a mi sistema y quedé profundo. Desperté ya en la sala de operaciones todavía con mi ojo vendado y estuve todo el día en recuperación y por la noche estuve en casa”, contó.

Para su recuperación, Alberto León Jaramillo tuvo que pagar al menos 10 millones de pesos pues se trataba de un procedimiento complejo. Sin embargo, destacó que lo más duro de todo ello, fue el proceso posoperatorio, ya que se sintió profundamente solo.

“Sentí miedo, sentí pánico, me sentí muy solo. Durante la recuperación dormir sentado, no agacharse, no levantar pesos, no hacer deporte, no hacer esfuerzos, juepucha y cuando uno se pone a ver, todas esas cosas las hace uno diariamente en cantidad”, agregó.

Después de este susto, una hemorragia, lo llevó de urgencias una vez más pues su ojo izquierdo estaba en peligro. “Algún vasito se rompió en la retina y la hemorragia como que, ‘hey ojo con eso’; entonces inmediatamente fui a urgencias. Primero sentí como una telarañita roja y esa telarañita se convirtió en una nubosidad completa entonces perdí la visión (...) en la segunda visita a urgencias sí se pudo ver que habían dos desgarros, estos desgarros son terribles porque es como el anuncio de que puede venir un desprendimiento de retina y el desprendimiento sí es terrible”.