Actor de La Ley del Corazón ahora es mercenario de la guerra en Ucrania: “Difícil”

Desde que inició la invasión de Rusia a Ucrania, se han revelado múltiples casos de colombianos que aceptaron unirse a las filas del ejército ucraniano a cambio de un pago que no podrían recibir trabajando en Sudamérica.

Sin embargo, algunos de ellos han muerto en combate. Uno de los últimos casos expuestos fue el de Alejandro Guerrero, que a sus 50 años decidió dejar a un lado su profesión como actor para combatir por un país que no es el suyo.

Actor Alejandro Guerrero en la guerra de Ucrania y Rusia

Alejandro, un actor colombiano conocido por su participación en producciones como La Ley del Corazón y Tu Voz Estéreo, ha cambiado los sets de grabación por los campos de batalla en Ucrania. En diálogo con W Radio, Guerrero reveló detalles de su experiencia en la guerra y las razones que lo llevaron a tomar esta drástica decisión.

Alejandro Guerrero fue parte de 'La ley del corazón'. Fotografía por: Canal RCN

“Soy actor, tengo 50 años, hace muchos años estuve en el ejército y básicamente llegué acá por necesidad, porque no es un secreto que para los artistas en Colombia es muy difícil salir adelante. No hay condiciones para decir que uno vive bien del arte, en mi caso la crisis se agudizó desde la pandemia”, declaró.

El actor explicó que no fue buscado, sino que debido a su situación económica en Colombia, tomó la decisión de buscar trabajo en esa área y viajar a Ucrania para sumarse al conflicto.

“Quiero aclarar, porque he visto muchos videos en las redes, que mi opinión es de acuerdo a mi experiencia. Yo estaba en una situación compleja de trabajo en Colombia y a través de un amigo me comentó la oportunidad de trabajo en Ucrania viniendo al conflicto armado”, afirmó Alejandro.

Desde su llegada, Guerrero ha estado en combate constante, sumado a una unidad que tiene como misión establecerse en una zona fronteriza.

El actor también destacó que, a pesar de que en un comienzo le ofrecieron 3 mil dólares de sueldo, estando en combate se enteró de que recibirá esto solo si su unidad logra la misión, de lo contrario solo le pagarán 500 dólares al mes.

“A la gente que quiere venir le digo que no vengan. Que no vengan por acá a arriesgar la vida, no se justifica por muchas razones. Esta gente [fuerzas militares de Ucrania], no tiene ni la tecnología, ni el armamento necesario para enfrentar a esta potencia. No hay las condiciones operativas, ni logísticas ni económicas”, finalizó.