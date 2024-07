Actor de ‘Padres e Hijos’ rechazó y abandonó a su hijo: “¿qué le hice?”

En una entrevista con el programa Buen Día Colombia, de RCN, Martín Fierro, hijo del reconocido actor colombiano Andrés Fierro, conocido por interpretar a Esteban en la icónica serie Padres e Hijos, decidió compartir su dolorosa experiencia de abandono.

Martín, quien es el fruto de la relación entre Andrés y la actriz Nataly Ortiz, ha vivido gran parte de su vida sintiendo la ausencia y el rechazo de su padre.

Martín contó que desde pequeño tuvo que enfrentar la dura realidad de crecer sin la figura paterna, ya que la ausencia de Andrés no solo se sintió en los momentos cotidianos, sino también en los eventos importantes de la vida de Martín, como su graduación y cumpleaños.

Andres Fierro actor de padres e hijos ♥.♥ pic.twitter.com/zeAegLx — Ivanna Teller A★ (@IvannaTeller) May 14, 2012

Así es la relación entre Andrés Fierro, de Padres e Hijos, y su hijo

El joven relató cómo, durante años, intentó establecer contacto con su padre, sin éxito. “En algún momento sentí como rabia porque dije: ¿qué le he hecho a este ‘man’ para que me rechace así? Y a parte me niegue”, mencionó. Esta situación generó en Martín un sentimiento de rechazo y abandono que lo llevó a cuestionar su valía personal.

A pesar del dolor, Martín ha encontrado en su madre, Nataly Ortiz, un pilar fundamental de apoyo. Nataly, quien también formó parte del elenco de Padres e Hijos, se ha dedicado a ser una madre amorosa y comprensiva: “No tengo por qué tenerle rencor a alguien porque no me ha hecho daño. Lastimosamente sus comentarios me pudieron lastimar en su momento, pero, tengo que entender que mi mamá es la que me ha ayudado a sanar”.

Te puede interesar: Así fue el emotivo reencuentro entre actrices de ‘Padres e Hijos’: “Voy a llorar”

A lo largo de los años, Martín ha aprendido a sobrellevar su situación y ha trabajado en su propio crecimiento personal, aunque entiende que no es él quien debe buscar a su padre, sino que Andrés Fierro es quien debe procurar tener un encuentro con su hijo. “Él debería buscar a su hijo, no yo”, dijo, recordando que cuando intentó buscarlo solo sintió el rechazo de su papá: “Un día lo busqué en redes y sociales y no lo encontré porque me tiene bloqueado”

Sin embargo, a pesar del dolor y la distancia, Martín no cierra la puerta a una posible reconciliación. “No me cerraría la posibilidad de hablar con él, pero por el momento no quiero buscarlo”, concluyó.