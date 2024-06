Actor de Pandillas, guerra y paz, quedó traumado tras la serie “Hizo mucho daño”

A finales de los años 90 y principios de los 2000, hubo una serie que impactó a muchas personas debido a la crudeza con la que retrataba una problemática social de la capital colombiana: “Pandillas, Guerra y Paz”. Esta serie, creada por Gustavo Bolívar, tuvo un enorme éxito y, con el pasar de los años, continuó ganando popularidad.

Esta serie destacó por su mezcla de actores profesionales y naturales, muchos de estos últimos siendo delincuentes rehabilitados. Freddy Ordóñez fue uno de estos actores, interpretando a uno de los protagonistas, El Viejo Javi. Recientemente, el actor recordó su paso por la serie y comentó que esta historia también “hizo mucho daño”.

“Se cometieron muchos errores, como persona”

En una reciente entrevista con Los 40 Colombia, Freddy Ordóñez recordó cómo fue su participación en la serie y mencionó que solo ha visto a dos de sus excompañeros desde entonces. “Los únicos que he visto recientemente son Adrián Jiménez, quien interpretaba a Carroloco, y Juan Sebastián Calero, que hacía de Richard, porque me lo encontré en la primera temporada de Arelys Henao”, afirmó.

A pesar de la enorme popularidad que ganó la serie de televisión, Freddy Ordóñez afirmó que no tiene un “recuerdo grato” de su paso por esta producción. El actor comentó: “Considero que tuve una época en la que se cometieron muchos errores, como persona”. Posteriormente, señaló que tras interpretar a El Viejo Javi, “es difícil sacudirse de esa clase de personajes”.

“Lo agradezco por el éxito, lo agradezco por el trabajo. He considerado que fue un programa que marcó ciertas generaciones y considero con todo el respeto que se merecen mis compañeros y Gustavo Bolívar; como lo veo, hizo mucho daño, porque muchos querían ser estos personajes y tal vez pensaron que el camino era por el camino fácil”, aseguró Ordóñez.

Para el actor, la serie “A veces se convertía en una apología (a la delincuencia). Tal vez no era la intención de Gustavo Bolívar, ni de los productores o de los actores. Pero finalmente ese tipo de temáticas se termina convirtiendo en lo que no queremos. No era el objetivo”.