Actor de ‘Rigo’ confesó que abandonó una escena por la mediocridad de otra actriz

Robinson Díaz Uribe, nacido en Envigado, Antioquia, es un actor colombiano con una extensa trayectoria en la televisión, el cine y el teatro. Su talento y versatilidad lo han llevado a interpretar diversos papeles en producciones de gran éxito, consolidándolo como uno de los actores más reconocidos de Colombia.

Su paso por telenovelas como El cartel de los sapos, Vecinos y Rigo, entre otras, le ha valido un lugar especial en el corazón del público colombiano. Su talento y versatilidad le han permitido interpretar papeles memorables, ganándose el reconocimiento y cariño de la gente.

Por lo anterior, tiene una gran cantidad de fanáticos que diariamente se preguntan por lo que sucede en su vida profesional y por supuesto, en su carrera profesional. De hecho, en una entrevista reciente confesó que una vez tuvo que salirse del set de grabación por la “mediocridad” de una compañera.

¿Qué le pasó a Robinson Díaz?

La carrera de este experimentado actor no ha estado exenta de controversia. Recientemente, Díaz generó polémica al criticar públicamente a una reconocida actriz por su “mediocridad” durante las grabaciones de una telenovela de Caracol Televisión.

En una reciente entrevista en la emisora La Kalle, Robinson se abrió como nunca antes, compartiendo no solo detalles de su vida personal y profesional, sino también revelando algunas de las dificultades que ha enfrentado a lo largo de su trayectoria.

En respuesta a una pregunta del comediante Jhovanoty, Díaz confirmó que en varias ocasiones ha tenido que compartir escena con actores que no se tomaban su trabajo en serio. A continuación, narró un caso particular que lo dejó particularmente molesto:

“Una vez con una actriz, hermano. Yo llegué a grabar y me tocaban unas escenas larguísimas. Yo me había acostado como a la 1 o 2 de la mañana porque los productores saben que yo me trasnocho estudiando [...] y me tocaban unos parlamentos larguísimos con la susodicha, cuando veo tenía el llamado a las 7:30. Cuando veo a las 8:30, ‘ay, no, ay no’ y se le notaba el tufo”.

“Para un actor que estudia y la vieja con el libreto aquí. Cuando veo que comienza a caerse a caerse. Yo no pelee, simplemente dejé, me fui parando. Los camarógrafos y el director, ¿y Robinson? Entre a la puerta del estudio de aquí de Caracol y fui agarrando un café [...]. ‘Cuando se aprenda la letra vuelvo a entrar, no me voy a poner a estudiar ahorita’”, añadió.

Robinson Díaz no solo denunció la falta de profesionalismo de una actriz con la que tuvo que trabajar, sino que también aprovechó la oportunidad para destacar la importancia de la camaradería y el trabajo en equipo en el mundo de la actuación.

Por ejemplo, quiso resaltar la experiencia positiva que ha tenido con otros compañeros de profesión, como Julián Arango, quien en las producciones no solo busca brillar solo, si no, que quiere que todo en el set salga bien.