Actriz de Betty la Fea confesó romance con Fernando Gaitán: “Muchos lo sabían”

Betty la Fea fue la creación de Fernando Gaitán que más impacto ha tenido en el entretenimiento internacional, pues Ana María Orozco, logró darle vida a un personaje que se alejaba de los estereotipos de belleza tradicionales.

El elenco de Betty la fea estaba conformado por un grupo de actores talentosos que dieron vida a personajes inolvidables. Natalia Ramírez, en el papel de Marcela Valencia, la archienemiga de Betty, y Lorna Paz, como Sofía, la mejor amiga de la protagonista, fueron algunas de las actrices que se destacaron en la serie. El cuartel de las feas, un grupo de mujeres trabajadoras y solidarias, se convirtió en un referente para muchas espectadoras.

Betty la Fea: ¿Qué actriz tuvo relación con Fernando Gaitán?

Años después de su estreno, Betty la Fea sigue siendo recordada con cariño por los espectadores y ahora, con la segunda parte de la historia, muchos volvieron a recordar lo que fue esa Ecomoda de años atrrás.

Teniendo en cuenta que muchos están atentos a lo que suceda con el desarrollo de esta nueva historia y con los personajes de las segunda temporada, las noticias en torno a la novela siguen generando expectativa.

En una entrevista con Lo Sé Todo, el programa de entretenimiento del Canal 1, una de las actrices más queridas del elenco confesó que hace algunos años tuvo un breve romance con Fernando Gaitán, el guionista y productor de la novela.

Se trata de nada más y nada menos que Marcela Posada, más conocida en la producción como ‘La jirafa’. Según lo contado por ella, la relación comenzó después de que Gaitán la contactara y le sugiriera salir a tomar un café para conocerse mejor.

“Un día, de repente, él me hizo una llamada y me dijo que si quería tomar café con él. Y, sí, me sorprendió mucho. De hecho, llegué a pensar que era alguien que se estaba haciendo pasar por Gaitán, pero sí era él”, narró la actriz.

Marcela Posada Fotografía por: Leonardo Sánchez

No obstante, decidieron encontrarse y conversar, lo que resultó en el desarrollo de una sólida amistad que se mantuvo durante varios años. Con el tiempo, ella incluso tuvo la oportunidad de formar parte de una de las producciones más destacadas del artista colombiano.

“Comenzamos a salir, como amigos, pero obviamente, la admiración por él siempre fue algo muy grande. Yo siempre había querido conocerlo y cuando lo conocí y logré trabajar en Betty, dije ‘wow, qué chévere trabajar en una producción escrita por él’”.

Marcela, quien participa en la segunda entrega de Soy Betty, la fea: la historia continúa, reveló que, aunque tuvieron varias citas, no lograron establecer una relación formal y esto estuvo relacionado breves períodos de tiempo que no podían dedicar para estar juntos, debido a sus ocupadas agendas.