Actriz de Klass 95 reveló los trabajos que tuvo en EE.UU. antes de cumplir su sueño

Klass 95 es la nueva joya de Caracol Televisión, un proyecto que ha capturado el corazón de los colombianos con su homenaje a los años 90. Al frente de esta serie se encuentra Nicole Santamaría, una actriz que no solo deslumbra con su interpretación de Shaio, sino que también tiene una historia personal llena de perseverancia y sacrificio.

Nacida en los Estados Unidos pero criada en Bogotá, Nicole decidió regresar a su país natal para perseguir su sueño de ser actriz. Sin embargo, este viaje no estuvo exento de desafíos. En una reveladora entrevista, Santamaría compartió con los detalles de su retorno a los Estados Unidos.

“Me fui con unos ahorros, pero a los dos meses se me fue acabando la plata y pensé ‘¿será que me devuelvo, ahorro y regreso?’ pero sabía que no tenía sentido”, confesó. Ante la realidad de su situación, comenzó a trabajar en diversos oficios para sobrevivir.

¿Cuántos trabajos ha tenido Nicole Santamaría de Klass 95?

Su primer empleo fue en una fábrica de galletas, donde se encargaba de las ventas por internet. Aunque este no era el destino que había imaginado, Nicole no dejó que eso la detuviera. En las noches, después de sus turnos, asistía a clases de actuación, manteniendo viva la llama de su verdadera pasión.

Pero los desafíos no terminaron ahí. En una conversación con La Kalle, Santamaría detalló que también trabajó como mesera, niñera, y hasta como asistente personal. “A nadie le importa, de dónde vienes o quién eres, a nadie le importa. Llegar allá es pensar: ‘¿Cómo hablo con los directores? ¿Cómo consigo un mánager?’ y, en medio de todo eso, ¿te quieres quedar? Pues hay que pagar las cuentas”, expresó, reflejando las realidades de quienes buscan hacer carrera en Hollywood.

Actualmente, Nicole reside en Los Ángeles, donde el costo de vida es un reto constante. “Un arriendo en esa ciudad oscila entre los 1.500 o 2.000 dólares mensuales por un apartaestudio”, señaló la actriz, subrayando la presión económica que enfrentan muchos en la ciudad de las estrellas.

A pesar de las dificultades, Santamaría continúa regresando a Colombia cada vez que un proyecto lo requiere, demostrando que su perseverancia y talento son la clave de su éxito.

*Contenido generado con asistencia de la IA.