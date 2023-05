Actriz de ‘Pedro el Escamoso’ afirma que fue raptada por extraterrestres

Pedro el Escamoso fue una de las telenovelas más vistas en Colombia. La producción, transmitida por Caracol Televisión, tenía en su trama un poco de humor, amistad y por supuesto, amor.

Los protagonistas de la novela eran Miguel Varoni y Sandra Reyes, quienes se han ganado el corazón de los colombianos por su talento. Por ello, sus seguidores constantemente están atentos a lo que sucede con sus carreras profesionales y su entorno familiar.

Teniendo en cuenta lo anterior, Reyes se ha vuelto tendencia en las últimas horas tras confesar que tuvo un encuentro con los extraterrestres y que incluso, fue abducida por una nave “transparente”.

Sandra Reyes y su encuentro con los extraterrestres

En el programa Buen Día, Colombia de RCN, la actriz bogotana aseveró que hace algún tiempo tuvo contacto con seres de otro planeta e incluso afirmó que “un día muy cercano van a aparecer”.

La conversación inició porque la artista de 47 años indicó que leyó un libro relacionado con el tema para entender la existencia de los extraterrestres. Entonces, quien interpretó a la ‘doctora Paula’ en Pedro el Escamoso aseguró que se subió a una de estas naves.

Además, contó en la entrevista que no es un tema al que se le deba tener miedo o con el que se deba generar pánico.

“Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y quién me iba a creer”, empezó explicando.

Así mismo, Reyes aprovechó para contar que la nave en la que se subió era transparente y que al principio no entendía porqué había sufrido esta experiencia. Sin embargo, gracias al libro Rescate de la Tierra comprende un poco más la situación.

Entre los detalles que contó también dijo que los seres de otro planeta suelen enviarle mensajes sobre la humanidad y que al momento de subir a la nave sintió que estuvo en lo que, al parecer, no era la Tierra.

FAMOSA ACTRIZ COLOMBIANA CONFIESA QUE FUE SECUESTRADA POR EXTRATERRESTRES



La reconocida actriz colombiana Sandra Reyes, recordada por su papel de la doctora Paula Dávila en "Pedro, el escamoso", sostuvo que fue abducida por presuntos #extraterrestres. pic.twitter.com/3x9EsToZr6 — Realidad OVNI (@RealidadOvni_LA) May 9, 2023

“Sé que estuvimos en un lugar que creo que no era la Tierra porque tenía como una atmósfera rara, distinta. No sé. Y nos metíamos como en un túnel dentro de la Tierra. No me acuerdo qué pasó ahí, no lo tengo consciente”, enfatizó.

Lo contado por la actriz desató una variedad de comentarios en redes sociales, varios de ellos son: “Necesita diagnóstico y tratamiento”, “Los trastornos mentales están afectando cada vez a más personas”, “El sol pone a la gente como loca”, y “Puede ser cierto, tiene que existir vida extraterrestre”.