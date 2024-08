Actriz de Pedro el Escamoso se enteró que tenía cáncer gracias a su personaje

¿Recuerdas a Pedro Coral, el humilde personaje que conquistó el corazón de todos con su encanto y valentía? La telenovela colombiana Pedro el Escamoso marcó un hito en la televisión, cautivando a millones de espectadores con su trama llena de amor, venganza y humor.

Protagonizada por Miguel Varoni, esta producción se convirtió en un fenómeno cultural, transmitiendo valores como la lealtad, la amistad y la perseverancia. Ahora, su segunda temporada llegó a Caracol Televisión.

Entre las actrices que estuvieron en la primera temporada y hace poco llegó a la segunda está Andrea Guzmán, quien interpreta a Yadira Pacheco en la exitosa producción. Ella, en una entrevista, reveló que este personaje le permitió encontrar un cáncer que tenía en el cuerpo. ¿Cómo? Te contamos.

Andrea Guzmán reveló que descubrió que tenía cáncer en escena de Pedro el Escamoso. Fotografía por: Leonardo sánchez

Yadira de ‘Pedro el Escamoso’ tenía cáncer

La actriz colombiana, recordada por su personaje en Pedro el escamoso, compartió un testimonio conmovedor. Guzmán reveló que fue gracias a su participación en esta telenovela que descubrió un cáncer que ponía en riesgo su salud.

La historia comenzó a escribirse en 2001, durante la producción de la famosa novela de Caracol. Andrea, quien ya había conquistado al público colombiano con su papel en Padres e hijos, se encontraba en el set interpretando a Yadira Pacheco.

Fue en ese momento, mientras grababa una escena, que la actriz percibió una anomalía en su cuello: una pequeña masa que, sin saberlo, cambiaría el curso de su vida.

“Había notado una bolita en la garganta, pero no le presté mayor atención. Un día viendo una escena al aire noté que la bola había crecido y decidí ir al médico”, reveló la actriz en una entrevista con la Revista Vea.

El mundo se detuvo para Guzmán cuando le comunicaron que tenía cáncer de tiroides. A tan temprana edad, la actriz se vio obligada a lidiar con el miedo y la incertidumbre propios de esta enfermedad.

“Era 2001 y me asusté mucho porque el diagnóstico de cáncer en la tiroides indicaba que habría que operar con urgencia. No entendía cómo eso me ocurría si en mi familia no había antecedentes y yo era una persona saludable,” explicó la actriz.

“Recuerdo que también sentí temor por decir algo en la novela y me quedara sin trabajo, así que casi en secreto se lo conté a producción para que me permitieran unos días sin grabar y poderme someter a la cirugía,” añadió.

Afortunadamente, la cirugía de Andrea fue un éxito y evitó tratamientos más severos. No obstante, la falta de tiroides requirió de un ajuste en su estilo de vida. Los primeros meses fueron difíciles, pero con el tiempo logró adaptarse a la medicación y a los cambios en su organismo.