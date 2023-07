Actriz de ‘Perfil falso’ y ‘Enfermeras’ reveló que padece un agresivo cáncer

Alejandra Villafañe Osorio es una actriz y modelo vallecaucana reconocida por su participación en telenovelas como La ley del corazón, Decisiones, Enfermeras y No olvidarás mi nombre. Recientemente, también actuó en la exitosa serie de Netflix, Perfil falso.

Lo anterior, ha hecho que acumule una gran cantidad de seguidores que diariamente se preguntan sobre lo que se viene en su futuro profesional y además, de algunas cosas que pasan en su entorno personal.

Recientemente, ha decidido contarles a sus seguidores que no se encuentra pasando por un buen momento en materia de salud al ser diagnosticada con cáncer.

Alejandra Villafañe padece de cáncer

En su cuenta oficial de Instagram, la actriz grabó y publicó un emotivo video en el que les cuenta a sus seguidores que fue diagnosticada con “esta palabrita que no es tan chévere pronunciar”.

La actriz, quien interpreto a Ximena Santos en la serie Perfil falso, les dijo a sus más de 80 mil seguidores: “Creo profundamente en el poder de la oración y sé que, contándoles, voy a contar con eso, con muchas oraciones, con mucho amor infinito, con mucha energía”.

“Todo va a estar bien. Desde el 12 de mayo me diagnosticaron esta palabrita que no es tan chévere pronunciar y que nos causa un poco de susto”. continuó.

“Ha sido un largo proceso, yo siento que he vivido mil años, diez años en dos meses. El proceso va más largo, pero digamos que el diagnóstico no estaba antes y he aprendido muchas cosas de la vida, sobre mi valentía, sobre mi fortaleza”, siguió la actriz.

Asimismo, indicó que encuentra fortaleciendo su fe y que, espera interpretar su mejor papel en este proceso médico:

“Alguna vez pensé que podía interpretar un personaje con cáncer, no pensé que fuera a pasar en la vida real y menos tan rápido, pero cuando me lo diagnosticaron supe que tenía que ser uno de mis mejores papeles, y aquí voy, siendo muy valiente para transmitir no sólo lo difícil sino lo lindo de este proceso”.

La publicación de Alejandra ya tiene más 4 mil ‘me gusta’ y más de 400 comentarios de apoyo entre los que se puede leer: “Estás en mis oraciones”, “Aleja vas a salir a delante como en todo lo que te has propuesto en la vida”, y “Somos muchos mandándote amorcito”.

A través de sus historias de Instagram, Villafañe se ha encargado de agradecer a todas las personas que la apoyan en este proceso reposteando aquellos que le han mandado buenas vibras en este momento.