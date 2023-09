Acusan a Carolina Acevedo de generar peleas en MasterChef: “Martha no es la única”

En una nueva competencia, las celebridades de MasterChef se midieron en un reto por equipos en el que la salvación estaba a la vuelta de la esquina.

Un nuevo reto en el que los participantes tuvieron que demostrar qué tan dulces eran, y qué tan buenos se iban a manejar en ese mundo, elevó la presión de cada equipo que estaba en competencia.

¿Por qué Carolina Acevedo se ganó más críticas en MasterChef?

En el último capítulo, la velocidad, las porciones correctas y la creatividad, fueron parte de la receta para que cada equipo lograra sacar un buen postre en la cabaña de Alpina.

Un detalle que aumentó aún más la presión de la competencia fue cuando Claudia Bahamón aseguró que este nuevo desafío se darían dos cucharitas de salvación para el equipo ganador, lo que ayudaría a que algunos se quitaran el delantal negro.

Cada capitán de los tres equipos, eligieron sus integrantes, por lo que muchos famosos señalaron que el equipo de Martha Isabel Bolaños terminaría dando de qué hablar por alguna pelea.

Televidentes de MasterChef pusieron en la misma balanza a Carolina Acevedo por ser la “chispa” de varias discusiones. ¿Por qué? Fotografía por: Cortesía RCN Televisión

Sin embargo, el equipo que se robó la atención y las reacciones de los televidentes fue el azul, el cual estaba compuesto por Diego Sáenz, Carolina Acevedo y Zulma Rey.

A medida que se fue desarrollando la cocinada y el chef Jorge Rausch también les iba dando sus consejos, los roces entre Zulma y Carolina empezaron a salir a la luz.

Sin decidirlo, Acevedo terminó siendo la capitana de dicho equipo, por lo que le pidió la colaboración a Zulma para hacer un merengue. Una vez, la joven empezó a hacer el merengue, siguió las indicaciones de sus dos compañeros, sin embargo, no fue suficiente.

Una vez, Carolina fue a revisar el merengue se preocupó: “No levantó porque tiene mucho azúcar”, dijo y después agregó “Zulma no es clara diciendo que no sabe hacer un merengue, entonces si tu no sabes hacer un merengue, no te metas a hacerlo”.

Luego, en una entrevista privada la joven destacó “claro que lo sé hacer, pero no sé el gramaje perfecto de todas las claras que me hiciste sacar y para 73 personas [que era el total de comensales a los que debían servir] no lo sé”.

Después agregó: “Ustedes que son más perros viejos en esto, por qué no me lo dijeron”. Ante ello, en entrevista personal, Acevedo remedó a Zulma y dijo que parecía que ella estuviera buscando culpables de por qué la preparación salió mal.

En otro momento, se volvió a mostrar a la actriz quejándose del merengue y culpando a Zulma ante Claudia Bahamón, lo que volvió a generar molestia en la bogotana.

“No vayas a llorar que la enferma soy yo”, respondió Acevedo y después agregó “a ella le gusta victimizarse mucho y eso no me gusta”.

Si bien, Acevedo dejó claro que las cosas quedaban ahí en la cocina, los televidentes señalaron que no les gustaba la actitud de la actriz y que de hecho en varias ocasiones, fueron sus comentarios los que crearon “mal ambiente” en la cocina.

“Qué antipática es Carolina Acevedo”; “Martha no es la única en crear conflicto, de hecho es la única que dice las cosas como son, Carolina es tenaz”; “La tuvieron que ayudar hasta los chef y Carolina con su drama”; “Que no se meta con Zulma, nadie le pidió su opinión”; “Qué complejo cocinar con Carolina, ella cree que se las sabe todas y casi todos sus inventos han sido horribles”, fueron algunos comentarios.