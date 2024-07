Acusan a Shakira de “ningunear” a la selección Argentina ¿Lo hizo en venganza?

Shakira desató una tormenta al interpretar canciones en inglés al inicio del show y por la sospecha de haber hecho playback en parte de su presentación. Además, un gesto reciente de la cantante avivó aún más las discusiones.

Recordemos que el pasado 14 de julio, Shakira se presentó en el show de medio tiempo de la final de la Copa América entre Argentina y Colombia, celebrado en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

Durante su actuación, la cantante incluyó una mezcla breve de sus clásicos y temas recientes, acompañados de una elaborada coreografía.

El estadio vibró al ritmo de éxitos como “Hips Don’t Lie”, “Te Felicito” y “TQG”, además de su nuevo sencillo “Puntería”, incluido en su álbum Las Mujeres Ya No Lloran. La presentación de ocho minutos extendió el descanso reglamentario de 15 minutos a 20, lo que generó runrunes en redes sociales.

Shakira y la polémica en la final de la Copa América

La actuación de Shakira en la final de la Copa América no dejó a nadie indiferente. Mientras algunos aplaudieron su energía y selección de canciones, otros no tardaron en criticar la aparente falta de autenticidad en su performance.

Comentarios como “Te amo Shakira, pero el playback no es digno de la final de una Copa América” y “Espero que para otra final de Copa América no lleven a Shakira, no canta, solo mueve más caderas” reflejaron la decepción de algunos fans. Otros expresaron descontento por el hecho de que cantara en inglés, esperando una mayor representación de sus éxitos en español y sus clásicos de eventos deportivos anteriores.

La controversia posterior al show

La polémica se intensificó cuando Shakira reapareció en redes sociales y solo felicitó a la selección colombiana, sin mencionar a Argentina. “Estoy orgullosa de mi selección. Gracias Colombia por llenarnos de tanta emoción. Y gracias a mi gente latinoamericana por el apoyo y cariño,” escribió, junto con fotos de su presentación en Miami. Esta omisión desató una ola de críticas por parte de los seguidores argentinos.

Mensajes como “Che Argentina te dio bastante de comer siempre. Un mínimo saludo hubiese estado bueno” y “Felicidades para Argentina, te olvidaste” inundaron las redes, señalando la falta de reconocimiento hacia el equipo argentino, que había jugado la final.

La presentación de Shakira en la Copa América 2024, a pesar de ser esperada con grandes expectativas, ha dejado un sabor agridulce entre sus seguidores.

*Contenido generado por la IA, con supervisión humana.