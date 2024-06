Adria Marina, de MasterChef, revela la comida local que le encanta ¿Es para tanto?

Adria Marina, la chef mexicana de MasterChef, ha conquistado el paladar colombiano con su talento culinario, su carisma y su pasión por la gastronomía local.

En una reciente entrevista con W Radio, Marina confesó su debilidad por un plato en particular: el ajiaco santafereño. Este caldo de pollo típico de la región de Bogotá la ha cautivado con su sabor único y la mezcla perfecta de ingredientes.

“El ajiaco también, yo creo que las sopitas siempre son buenas para el corazón y son super reconfortantes y el contraste que hace la alcaparra es algo yo nunca lo había visto, es delicioso, y así puedo hablar de la arepa de choclo y de miles de platillos que me encantan”, comentó la chef, quien resaltó la combinación de texturas y sabores que hacen de este plato una experiencia culinaria memorable.

Platos colombianos favoritos de Adria Marina de MasterChef

Más allá del ajiaco, Marina ha expresado su admiración por la gran diversidad gastronómica de Colombia. Ha tenido la oportunidad de probar y disfrutar de platos típicos de diferentes regiones. “Villavicencio y los llanos me parecen hermosos, esos paisajes, la carretera, ver todo ese verde me encanta, pero cuando conocí Barú y las islas del Rosario me quedé anonadada de ese paraíso”, sostuvo.

Su experiencia en Colombia ha sido enriquecedora, no solo en el ámbito profesional, sino también en el personal. La chef ha conectado con la cultura local y ha desarrollado un profundo aprecio por la riqueza culinaria del país.

“ El bocadillo es lo más hermoso que tienen ustedes , no se si lo valoran pues como nacieron con él piensan que es algo normal, pero el bocadillo con queso, el bocadillo con plátano maduro, el bocadillo en todas sus formas es lo más delicioso”.

El bocadillo es un clásico colombiano. Fotografía por: GettyImages

Adria Marina se ha convertido en una embajadora de la gastronomía latinoamericana. Su pasión por la cocina local y su capacidad para reconocer y valorar los sabores únicos del país la convierten en una figura inspiradora para aquellos que buscan explorar y disfrutar de la gran diversidad culinaria que ofrece Colombia.