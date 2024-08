¿Adria Marina tiene novio e hijos? Esto fue lo que confesó la jurado de MasterChef

La chef Adria Marina ha logrado capturar los corazones de los televidentes en MasterChef Celebrity Colombia, no solo por su habilidad en la cocina, sino también por su presencia carismática como jurado.

Su participación en el programa ha estado llena de momentos intensos, incluido un reciente altercado con Cony Camelo, al que la chef respondió con firmeza: “Te estoy hablando”. Este incidente dejó claro que Marina no teme poner en su lugar a quienes desafíen las reglas de la competencia.

¿Quién es el novio de Adria Marina?

Pero la sorpresa más grande para sus seguidores ha sido la revelación de su vida amorosa, algo que Adria había mantenido en un perfil bajo. En una reciente entrevista, la chef admitió estar en una relación desde hace más de cuatro meses. Aunque ha optado por mantener a su pareja en el anonimato, su felicidad y el cariño que siente por él no pasaron desapercibidos.

“De México extraño a mis amigos, no tengo hijos, pero si un restaurante que me ocupa por completo y pues también está mi novio, por ahí me escuchan mucho hablando con él todo el rato”, explicó la reconocida chef en una entrevista reciente.

¿Cómo equilibra Adria Marina su vida personal con la profesional?

Desde joven el reemplazo de Christopher Carpentier en el famoso reality colombiano mostró una pasión por la cocina y el emprendimiento, influenciada por su familia y su deseo de ofrecer experiencias gastronómicas únicas. Su restaurante más destacado, Georgina en Tijuana, México, es un testimonio de su habilidad para combinar ingredientes y crear platos innovadores.

Además, su participación en programas como Top Chef VIP y MasterChef México, junto con la apertura de restaurantes como Azaroza, Don Ramen y, por supuesto, Georgina, ha consolidado su reputación en el mundo de la gastronomía. Sin embargo, lograr el equilibrio entre su carrera y su vida lejos de las cocinas no ha sido para nada fácil.

“La verdad es que ha sido muy difícil estar en este proyecto aquí en Colombia, porque en México tengo un negocio marchando. Se complica el hecho de manejarlo a distancia, sobre todo cuando te debes desconectar muchas horas del día”, confesó Marina, reflejando los desafíos que enfrenta al combinar su pasión por la cocina con sus responsabilidades personales.

