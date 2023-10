¿Adrián Parada tiene alianza con Nela Gonzáles para ganar MasterChef? Esto se sabe

La quinta temporada de ‘MasterChef Celebrity’ está muy cerca de su final y todos los televidentes se encuentran deseosos de saber quién será el gran ganador. Los nombres que más suenan son los de Adrián Parada y ‘Nela’ González. De hecho, a partir de los más recientes episodios, muchos han empezado a especular una posible alianza entre el comediante y la actriz, sobre todo por la relación que han venido mostrando.

Teniendo en cuenta la gran acogida que tiene este concurso culinario, el Canal RCN ha mantenido muy herméticamente el gran escogido para ganar esta entrega, porque seguramente la final ya está grabada a estas alturas, pero esto no quiere decir que los internautas no estén comentando sobre las supuestas estrategias e hipótesis sobre quienes serán los participantes que lleguen a la gran final.

Twitter o, mejor dicho, X, ha sido la plataforma en la que los espectadores han estado llevando la conversación sobre MasterChef, según ellos, los únicos que son merecedores de llegar al clímax de la temporada son Adrián y Marianela, pero en los mensajes ellos destacan que puede haber un acuerdo entre los dos para ayudarse mutuamente a llegar a esta tan esperada estancia del programa.

Esta teoría fue reforzada cuando la venezolana se pronunció en Instagram, donde tiene más de 500 mil seguidores, exactamente en sus historias, cuando le preguntaron que quién le gustaría que fuera el ganador: ella expresó: “Esto creo que ya todos lo saben y quien me gustaría que ganará definitivamente sería Adrián. Mi admiración para él siempre”, confesó. En el espacio de preguntas y respuestas también indicó que ninguno de los concursantes sabe quién será el ganador, que solo se enterarán este domingo, algo curioso, teniendo en cuenta que ella también mencionó que la final ya está grabada.

¿Qué dicen los televidentes de ‘MasterChef Celebrity?

Algunos comentarios en Twitter son: “Adrián, tengo un dilema con él, sé que es el mejor y que se ha esforzado mucho y es, uff, crack, pero me cae mal su lambonería con Nela y Carolina, o sea, no soporto cuando les besa casi que los pies”, “Lo dicho… A Adrián y Nela sí los veo con el nivel de un MasterChef. Sigue Natalia, Daniela y Carolina… esta última sigue en competencia por rosca”, “Esos jurados de MasterChef me decepcionaron con las preferencias. Mis favoritos son Nela, Nata y Adrián”.