Adriana Arango, de ‘Ana de Nadie’, cómo es su matrimonio con Robinson Díaz ahora

Robinson Díaz y Adriana Arango, una pareja que llevaba más de 15 años de matrimonio fue el centro de muchos comentarios, luego de que se conociera su infidelidad con Sara Corrales y la gran brecha que dejó en la pareja de famosos.

Aunque muchos pensaban que su matrimonio sería inquebrantable, después de todos los señalamientos y el escrutinio de los medios, Adriana perdonó la infidelidad, sin embargo, la infidelidad dejó grandes huellas.

Adriana Arango y sus nuevas revelaciones sobre Robinson Díaz

La actriz Adriana Arango habló por primera vez sobre todo lo que causó conocer la infidelidad de su esposo y cómo esto hizo que las dinámicas en su hogar cambiara.

Fue en 2009 cuando se conoció que Robinson Díaz le fue infiel a su esposa con la actriz Sara Corrales quien al referirse al tema, tiempo después señaló que vio necesario dar su versión: “Adriana Arango me hizo jurarle que que este tema quedaría entre los tres, pero al verme tan atacada decidí dar mi versión”.

En el momento en el que ella habló de su pequeño romance con el actor, Corrales comentó que su pareja actoral le pedía tiempo para solucionar el triángulo amoroso , “él me decía yo te amo Sara, te adoro, dame un poco de tiempo”, sin embargo, nada salió bien.

Adriana Arango, habló sobre cómo la infidelidad de Robinson Díaz cambió la dinámica de su matrimonio y la crisis que esta le causó. Fotografía por: Instagram

Recientemente, el tema volvió a ser tendencia después de Arango se devolviera en el tiempo y hablara sobre la crisis que esto dejó en su matrimonio.

En medio de un diálogo con la presentadora Violeta Bergonzi, la actriz reveló que, eso fue irremediable: “Yo creo que eso es irreparable, de pronto uno termina siendo con el tiempo como ‘amiesposos’, amigos esposos, alguien que yo quiero, que es mi esposo o fue mi esposo o lo que sea”.

Igualmente, también aseguro que siguen juntos porque de por medio está la familia que construyeron hace muchos años, “pero como pareja, como intimidad, eso no se puede reparar”.

Bergonzi cuestionó a la actriz si de momento, Robinson Díaz era más su amigo que esposo a lo que ella respondió: “Nos entendemos en muchas cosas, pero no, eso son como los abuelitos … no cada uno en su pieza, sino cada uno en su apartamento (risas)”.

¿Qué pasó con Sara Corrales y Robinson Díaz?

En el mes de febrero la colombiana reveló detalles inéditos de lo que sucedió con Robinson, incluso después de que se supo todo el escándalo, pues –al parecer– el paisa quería un segundo tiempo con su coterránea y ella se encargó de dejarle claro que eso no iba a suceder jamás.

“Después me lo vuelvo a encontrar varios años aquí en México, ya era una mujer y, por supuesto, ya no creía en los cuentos de hadas que en su momento me dibujó. Entonces, pues nada, me lo vuelvo a encontrar y vuelve a intentarlo y le dije: ‘ay, mi vida, mi vida, no, muchísimas gracias, de verdad ubícate, ya no soy la misma niña de antes, ya soy una mujer, muchísimas gracias, pero no, bye’”, declaró la paisa en la entrevista.

Estas palabras resonaron fuertemente entre los seguidores del actor, pues ese encuentro habría ocurrido cuando los dos actores tuvieron que volver a compartir set en la serie El señor de los cielos lo cual sucedió hacia el 2014, justamente cuando Adriana le dio una nueva oportunidad a Díaz.

Ante ello, las reacciones entre los usuarios de las redes estuvieron mezcladas: “No puede ser que la haya buscado de nuevo, pero siempre ella era la mala qué bueno que lo aclaró”; “Muchas veces las mujeres terminan siendo las condenadas, pero los hombres son tenaces”; “Yo adoro a Sara y qué bueno que no terminó estando con Robinson, ella es mucho para él”.