Adriana Lucía habló sobre la dura enfermedad que sufre su hijo: “se olvidó de mí”

Adriana Lucía, reconocida cantante colombiana y ganadora de la segunda edición de MasterChef Celebrity, ha sido una figura pública que ha compartido abiertamente muchos aspectos de su vida familiar, incluyendo los desafíos que ha enfrentado con sus hijos.

La cantante de “Llegaste tú” tiene tres hijos: el mayor, Salomón; y sus dos gemelas, Simona y Carlota. Según ella, sus niños son una de las grandes alegrías que tiene en su vida y, por supuesto, también sufre cuando algo malo le pasa a alguno de ellos.

¿Qué le pasó al hijo mayor de Adriana Lucía?

Ejemplo de esto fue la tétrica situación que vivió con Salomón, quien sufrió un grave y raro problema de salud. La nacida en Córdoba contó todo lo que vivió con su hijo en ‘Sinceramente Cris’.

Según Adriana, todo inició un día en el que debía viajar al departamento de Antioquia para grabar un video musical. Antes de salir de su casa, su hijo le indicó que tenía un poco de dolor de cabeza. Al ser una situación que cualquier persona podría considerar ‘cotidiana’, la artista le recomendó tomarse una pastilla y que tratara de dormir un poco.

Sin embargo, su sexto sentido se activó cuando estaba en el aeropuerto, por lo que decidió llamar a su casa para preguntar por el estado de salud de Salomón. Al pasar al teléfono, Adriana quedó bastante preocupada pues escuchaba a su hijo decir palabras sin sentido.

“Salomón empieza a hablar incoherencias, decía el reloj, el hueso, yo no sé, cómo, entonces yo presento que eso no está bien”, dijo la cantante en medio de la conversación.

Ante la incertidumbre de lo que podría estar pasando con su hijo, Adriana le pidió el favor a su suegra de que se fuera inmediatamente con el niño al hospital, antes de abordar el avión de regreso a su casa. Por supuesto, el viaje fue uno de los más intranquilos de su vida.

¿Cuál es la enfermedad que tiene el hijo de Adriana Lucía?

Al aterrizar, se dirigió rápidamente a la clínica, en donde le hicieron varios exámenes a Salomón, mismos que revelaron un sangrado en su cerebro, por lo que debían sí o sí hacerle una intervención en su cabeza para quitarle un quiste aracnoide que le apareció en su cabeza.

“Yo me muero, sangrado en el cerebro, mi hijo, yo acabo de salir de la casa me despedí (...) una locura. Entonces me manda un video mi suegra y a Salomón se le olvidó hablar y dice que no sabe quién es él, que no sabe dónde está, ni como se Ilama su mamá”, relató.

Te puede interesar: Martina la Peligrosa habló de presión por su hermana en MasterChef: “Muy fuerte”

Afortunadamente, luego de la intervención el niño volvió a la normalidad, aunque los médicos le dejaron claro a Adriana Lucía que debía procurar que no tuviera fuertes dolores de cabeza. De acuerdo con un neurólogo al que asistieron, son tan altas las migrañas que le dan a Salomón que las mismas pueden producirle amnesia temporal. Por esto es necesario mantenerlo en constantes controles médicos para evitar que estos episodios deriven en diagnósticas más graves.