“Al baño a llorar”, Andrea Serna reveló el momento más duro que pasó en televisión

Andrea Serna es una de las presentadoras más destacadas en el país y en los últimos años se ha convertido en una de las principales representantes de uno de los programas más populares en Colombia, El Desafío. Sin embargo, lo que pocos saben es que antes de consolidarse en la televisión colombiana, pasó por algunos momentos complicados en su carrera profesional.

También puedes leer: Shakira vive pesadilla con mansión en Miami: Por terrible razón no la puede vender

Cuando era muy joven, se fue a vivir a Cali, donde permaneció hasta los 19 años. Aunque inicialmente estudió economía, posteriormente optó mercadeo y publicidad, la vida la encaminó hacia la televisión, destacándose en la presentación. Su carisma y personalidad frente a las cámaras le abrieron puertas en programas como La selección y No me lo cambie, donde presentó noticias de farándula y espectáculos.

El momento más duro que pasó Andrea Serna en la televisión

En una publicación en sus redes sociales, Andrea Serna compartió un “story time” del momento “más duro trabajando en televisión” y allí reveló a sus seguidores una anécdota que pocos conocían. Cuando llega a Bogotá, surge la posibilidad de trabajar en televisión. “Al principio era muy informal la cosa, pocas participaciones en algunos programas de entretenimiento”.

Esto te puede interesar: Carolina Cruz hizo impresionante invitación a sus seguidores ¿De qué se trata?

A medida que fue adquiriendo experiencia, tuvo la oportunidad de presentar un segmento de un noticiero en Canal A y en los primeros días todo salió muy bien para ella, ya que no solo fue ganando confianza, también pudo experimentar una faceta suya que no conocía hasta el momento. Luego llegó al Canal RCN y para ella “fue un sueño”, pero cada vez le exigían mucho más.

“Éramos muy pocos, querido hacer grandes cosas. Ya no tenía solo que presentar, sino que tenía que encargarme de una fuente, salir y buscar la nota, redactar, editar y producción de campo y ojo, porque yo no era periodista (...) me tocó padecer porque me tocó entrar a consejo de redacción a presentar mis temas y los míos no eran los más taquilleros y ese momento se volvió agridulce (...) Teníamos un editor muy exigente y para mí era muy difícil llenar sus expectativas”, comentó Andrea Serna.

Lo que más la frustraba era que en muchas ocasiones los temas que proponía no eran aceptados. “Salí, muchas veces de esa sala con un ‘No, Andrea, tus notas no van hoy’ y de ahí al baño a llorar porque era ese encontronazo de trabajar tantas horas (...) Por esa misma época, otro momento durito fue cuando el director nos dice ‘ya no más segmentos pregrabados, esto es un noticiero y todo va en vivo’, cuando todo estaba bajo control aparece esta dificultar, tanto así que la primera vez que hice un noticiero en vivo me quedé en blanco, no sabía qué decir y el invitado me salvó”.