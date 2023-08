Al borde de la muerte: Natalia Ramírez pasó una terrible experiencia en Venezuela

Natalia Ramírez, la recordada actriz que interpretó a Marcela Valencia en Yo Soy Betty, la fea es una de las más recordadas por dicho personaje y actualmente, se ha vuelto a poner el foco encima por sus diferentes apariciones tanto en realitys como en diferentes entrevistas.

Esta vez, la reconocida actriz es noticia por una historia en la que reveló un fuerte susto que pasó hace un tiempo y que aún le genera cierta recordación negativa.

¿Qué pasó con Natalia Ramírez?

Durante una entrevista con el programa ‘La Red’ de Caracol Tv, la actriz Natalia Ramírez reveló que en Venezuela sufrió un fuerte susto.

“Yo estaba grabando y cuando terminé ya íbamos para el aeropuerto, cuando de repente dos carros se nos acercan muy rápido, uno por delante y uno por detrás, y nos hacen parar y bajarnos”, empezó diciendo la actriz.

Igualmente, destacó que: “Fue un tipo de secuestro exprés, por suerte, pero sí tuve mucho susto. Me metieron a un carro y me pidieron las claves de las tarjetas y de todo, pero lo que me asustaba es que un hombre me había puesto una pistola en la cabeza y la mano le temblaba”.

En su relato, también señaló que alcanzó a pensar que le iban a disparar, pues al sentir el arma en su cabeza, pensó que todo quedaría ahí.

“Yo dentro de mí decía que en cualquier momento se le disparaba y hasta ahí quedaba yo, entonces le pedía que al menos quitara el dedo del gatillo, porque me tenía muy asustada”.

Después explicó que la dejaron cerca al aeropuerto y ahí fue cuando pudo llamar a su esposo, Ricky Díaz, para pedirle que bloqueara todas las tarjetas y las claves y así evitar a toda costa el robo, pues justo ahí ella tenía que viajar a Miami, ciudad en la que vivía antes.

Al aterrizar en Estados Unidos, lo primero que hizo fue abrazar a su esposo y ponerse a llorar de los nervios que aún tenía resguardados.

Además, le dijo que jamás volvería a Venezuela, sin importar el trabajo o el sueldo que le ofrecieran, pues para ella fue una experiencia bastante fuerte y traumático.

