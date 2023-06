Al Pacino es oficialmente papá a sus 83 años, ¿Quién es su novia Noor Alfallah?

El actor Al Pacino es uno de los actores más legendarios de Hollywood. Gracias a papeles en grandes cintas como ‘El padrino’, ‘El abogado del diablo, ‘Cara cortada’ y más, se consagró en el cine por su versatilidad y compromiso con sus personajes.

Ahora, con 83 años el estadounidense será padre nuevamente pues su actual pareja Noor Alfallah, de 29 años, dio a conocer que se encuentra en embarazo.

¿Cuál fue la mejor película de Al Pacino?

Gracias a una legendaria carrera, hoy en día Al Pacino es uno de los actores más legendarios de la industria del cine y considerado uno de los mejores maestros de ese arte.

Si bien, entre sus fanáticos existe un debate sobre cuál es la mejor película del actor estadounidense, no se puede hablar solo de una, pues como lo mencionamos anteriormente, ha pasado por una larga lista en la que su talento ha sido innegable.

Sin embargo, hoy en día el actor no se roba las cámaras por algún proyecto profesional en el que esté trabajando, sino por su vida privada, pues a su edad, se convirtió en padre por cuarta vez.

"Perfume de mujer" se estrenó en 1992 y fue protagonizada por Al Pacino (fotografía) y Chris Odonell. Fotografía por: Archivo particular

Este 15 de junio, los titulares de la prensa extranjera destacaron que el bebé que esperaba su novia, la joven Noor Alfallah, nació y es niño.

Según lo destacado por la revista Hola! el protagonista de El Padrino “se encontraba especialmente ilusionado con su nueva paternidad. “Tengo muchos hijos, pero es especial que llegue en este momento de mi vida”, aseguraba hace unas semanas”.

Hasta donde se conoció, al pequeño decidieron llamarlo Roman y vivirá en la mansión en la que ese encuentra actualmente el actor junto a su novia.

Cabe destacar que, según lo dicho por TMZ, el actor estaba seguro que no podía tener hijos, pues su condición de salud no era la mejor y de hecho a su edad era muy difícil que su salud funcionara al 100 % como para embarazar a una mujer.

Sin embargo, Pacino “debió perderse alguna que otra clase de biología, porque primero, la edad no predice la fertilidad masculina ya que los hombres no nacen con un número limitado de espermatozoides y, segundo, “consecuencias más habituales” no significa nada”, destacó por su parte el medio La Vanguardia.

Fuentes cercanas al intérprete de Tony Montana aseguraron que había exigido una prueba de ADN a Noor Alfallah, teniendo en cuenta su estado de salud, pues si bien no está en malas condiciones, tampoco tenía las mejores para tener otro bebé.

Cabe destacar que “este tipo de pruebas se pueden realizar a partir de la octava semana se embarazo, a través de una muestra de sangre de la madre y una muestra de la mucosa bucal del padre”, indicó el medio mencionado.

Ante la duda de muchos, sobre si la joven aceptaría o no hacerse la prueba, lo cierto es que sí se la realizó y ya se conocieron los resultados.