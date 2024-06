Alejandra Giraldo tuvo encuentro con su ‘hijo’ fallecido: “viniste a tu hogar”

Alejandra Giraldo, una de las figuras más queridas y reconocidas de la televisión colombiana, se ha abierto con sus seguidores sobre un difícil periodo de su vida.

La presentadora de Noticias Caracol ha compartido en redes sociales el doloroso proceso de duelo que ha vivido recientemente, marcado por problemas de salud y la pérdida de su amada mascota, Napo.

La periodista, conocida por su profesionalismo y calidez en pantalla, ha mostrado otra faceta de su vida, una que muchos no conocen: su lucha por mantener la salud mental. Tras la muerte de Napo, Giraldo decidió buscar ayuda psicológica para enfrentar sus emociones y empezar a sanar.

A través de internet, Alejandra ha compartido su camino hacia la recuperación emocional. En una de sus más recientes publicaciones, conmovió a sus 255 mil seguidores al relatar una experiencia especial y significativa.

Un colibrí, ave que muchos creen simboliza las almas de seres queridos que han partido, visitó su hogar. Para Giraldo, esta visita fue más que una simple casualidad, la interpretó como un mensaje de Napo, su fiel compañero canino.

“Hoy viniste a tu hogar en forma de colibrí, te amo Napito”, escribió la presentadora, en una publicación que rápidamente se llenó de comentarios de apoyo y cariño. La imagen del colibrí, junto a sus palabras cargadas de amor y nostalgia, resonaron profundamente entre sus seguidores, quienes no tardaron en enviarle mensajes de condolencias y solidaridad.

Fotografía por: Captura de pantalla / Instagram - @alegiraldop

Alejandra Giraldo mostró las duras secuelas que ha tenido por estrés

Recientemente, la periodista reveló las difíciles secuelas derivadas del estrés y la falta de descanso mientras está diariamente trabajando en Noticias Caracol.

Alejandra ha mantenido una presencia activa en las redes sociales, compartiendo los mejores momentos tanto dentro como fuera de Caracol. Esta interacción ha generado un vínculo especial con los televidentes, quienes aprecian su cercanía y autenticidad.

Hace poco, Alejandra se confesó con sus seguidores y mostró varios granitos y erupciones en la piel que ha tenido por culpa de la falta del sueño y el cansancio. “He tenido semanas de locos, full estrés (...) hoy el turno es para la carita de cansancio”.

“Las consecuencias de no comer bien, de no dormir bien y yo soy manitas creativas, entonces me veo un grano y me lo estripo hasta que me formo estos cráteres (...) El ritmo de vida hace lo suyo”, fueron sus palabras.