Alejandra Giraldo mostró las duras secuelas que ha tenido por estrés

Alejandra Giraldo se ha consolidado como una figura clave en el periodismo colombiano, cautivando a la audiencia con su profesionalismo, carisma y entrega en la presentación de Noticias Caracol.

Te puede interesar: Exparticipante del Desafío XX será nuevo presentador de Día a Día ¿Se va alguien?

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Su trayectoria en el noticiero de Caracol Televisión, la ha convertido en una de las presentadoras más queridas y respetadas del país. Su estilo ameno y cercano, sumado a su profundo conocimiento de la actualidad, la convierten en una fuente confiable de información para miles de colombianos.

¿Qué pasó con la presentadora Alejandra Giraldo?

Lo anterior, ha hecho que la comunicadora tenga una gran variedad de seguidores que están atentos diariamente a lo que pasa en su carrera profesional y por supuesto, en su entorno personal.

No obstante, la vida de Giraldo ha enfrentado desafíos significativos debido a una enfermedad autoinmune un poco compleja, lo que ha impactado su salud de diversas maneras.

Recientemente, la periodista reveló las difíciles secuelas derivadas del estrés y la falta de descanso mientras está diariamente trabajando en Noticias Caracol.

Alejandra ha mantenido una presencia activa en las redes sociales, compartiendo los mejores momentos tanto dentro como fuera de Caracol. Esta interacción ha generado un vínculo especial con los televidentes, quienes aprecian su cercanía y autenticidad.

Hace poco, Alejandra se confesó con sus seguidores y mostró varios granitos y erupciones en la piel que ha tenido por culpa de la falta del sueño y el cansancio. “He tenido semanas de locos, full estrés (...) hoy el turno es para la carita de cansancio”.

Fotografía por: Captura de pantalla

“Las consecuencias de no comer bien, de no dormir bien y yo soy manitas creativas, entonces me veo un grano y me lo estripo hasta que me formo estos cráteres (...) El ritmo de vida hace lo suyo”, fueron sus palabras.

Enseguida, Alejandra Giraldo de Noticias Caracol, compartió los procedimientos que debe seguir para evitar cicatrices en su rostro.

Además, aprovechó para mostrar la aplicación de algunas vitaminas y explicó el uso de los “fillers”, productos a base de ácido hialurónico que proporcionan volumen, y del neuromodulador o relajante, que es la toxina botulínica, también usada por la presentadora.

El médico encargado de ayudarle con la situación en su piel Doctor Felipe Buendía, un reconocido médico estético con una amplia experiencia y visibilidad en su campo, especialmente entre las figuras del entretenimiento.