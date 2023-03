Alejandra Giraldo responde a Carolina Cruz por polémica sobre prótesis mamarias

En conmemoración al Día Internacional de la Mujer, en el programa matutino Día a Día se realizó un espacio para hablar de los implantes y de la decisión de algunas mujeres de retirarlos después de un tiempo.

Teniendo en cuenta que por estos días se ha hablado mucho del tema en redes sociales, las presentadoras Carolina Cruz, Carolina Soto y Catalina Gómez contaron con la compañía de un médico experto quien se refirió al tema con la responsabilidad que conlleva.

Carolina Cruz y su opinión sobre el retiro de implantes

Si bien para muchas mujeres tener implantes es un tema de salud y para otras de belleza, no cabe duda que sí hacen la diferencia en la manera como luce el cuerpo.

Para hablar del tema, en el matutino no de Caracol Tv no estuvo solo el médico, sino también la periodista Alejandra Giraldo y la creadora de contenido ‘Tuti’ Vargas.

A pesar de que durante el espacio se había hablado de la libertad de cada mujer de ponerse implantes y de la misma forma de retirarlos, el debate generó que la presentadora Carolina Cruz diera su punto de vista, recalcando que es un tema que hay que tratar con responsabilidad y no por moda.

“Puede ser un implante en un diente o en la cola. Lo que quiero decir es que no se puede satanizar que sean solamente los implantes de los senos. Yo no estoy en contra de la explantación, estoy a favor de que la mujer esté sana, de que la mujer se sienta bien, que se vea linda y se vea femenina completamente”, empezó diciendo.

Después agregó que “lo que no me parece que es llevadero ni correcto, es que entonces como fulanita en redes sociales empezó hablar de este tema y sutanita empezó hablar de este tema, entonces se volvió una moda y todas empezaron a sacar citas médicas para la explanación”.

Sin terminar de dar su opinión Cruz señaló que “entonces fue se sacó las puchecas, quedó como un hombre, así plana como una pared, con una cicatriz horrible, no, pero sigo con depresión, me levanto enferma, sigo con dolor de cabeza, entonces ahí es donde yo digo hay que saber manejar el tema con muchísima responsabilidad. Sobre todo lo digo a las personas que son influenciadores porque cada caso es diferente, o sea que tú te explantes porque para ti sí funcionó y por qué tú si te sientes bien, pero no significa que la que te está siguiendo vaya y lo haga”, dijo inicialmente.

Ante ello, la periodista Alejandra Giraldo la interrumpió para señalar que la explantación no se podía señalar como una moda.

“Yo creo que no es solamente que se genere una ola de moda, no se puede catalogar así porque nadie se va a someter a un quirófano ni a una anestesia es por gusto, es salud”.

Después enfatizó: “yo creo que caer en calificarlo en que explantación se volvió una moda, de verdad, es volver muy leve el tema, muy superficial. Yo creo que hay muchas personas que a raíz de los testimonios que han salido a contar, se han identificado con los síntomas y su caso”.

Giraldo, por su parte, dejó claro que soportar una anestesia y llegar al quirófano muy seguramente no se realiza por moda, sino porque hay algo allí detrás en la decisión de la mujer para hacerlo, es netamente salud.