¿Lo vio? Alejandro Estrada estuvo en ‘Betty, la fea’: esto era lo que le pagaban

Alejandro Estrada ha sido tendencia en los últimos meses, no solo por su reciente participación en MasterChef Celebrity, sino también por el amorío que existió entre su ahora exesposa, Nataly Umaña, y Miguel Melfi en La casa de los famosos.

La controversia se desató cuando Umaña comenzó a acercarse románticamente a Melfi dentro de la casa, lo que generó un gran revuelo, tanto dentro como fuera del programa. Este comportamiento llevó a que Estrada, quien estuvo casado con Nataly por más de 10 años, decidiera hacer una aparición en el programa para confrontar la situación: le entregó su anillo de matrimonio y explicó que las promesas que se hicieron habían llegado a su fin.

¿Alejandro Estrada, de MasterChef Celebrity, actuó en ‘Yo soy Betty, la fea’?

Sin embargo, más allá de enamoramientos y traiciones, Estrada también tiene una carrera profesional que ha estado en boca de los usuarios de redes sociales, al conocerse que el actor tuvo la oportunidad de trabajar en una de las telenovelas más importantes de Colombia: ‘Yo soy Betty, la fea’.

La producción, que actualmente se está retransmitiendo en el canal RCN, sirvió de trampolín para la carrera de Alejandro, tal como lo confesó en el programa de YouTube de Diva Rebeca. Según su relato, el canal le abrió las puertas para actuar como extra en la telenovela escrita por Fernando Gaitán; aunque la experiencia no fue tan grata como parece.

“Tocaba estar todo el día allá metido, le daban a uno órdenes y lo trataban mal, pero yo era feliz. Esta es la televisión, así es. Veía como trataban al protagonista y dije que algún día iba a estar ahí. Como todo lo que me propongo en la vida, lo cumplí y eso me llena de orgullo”, dijo el actor colombiano.

¿Cuánto le pagaron a Alejandro Estrada por su trabajo en ‘Yo soy Betty, la fea’?

Además de los malos tratos, Alejandro Estrada confesó que el pago no era muy bueno (ganaba solo 30 mil pesos por cada día de grabación), razón por la que tuvo que alternar su trabajo en la producción con turnos en algunos bares de Bogotá. Aún con esto, pudo pagarse sus estudios de artes escénicas y publicidad, y obtener un poco de experiencia que le ayudó para despegar su carrera actoral años después.

Por último, contó que uno de los puntos más tristes de toda esta situación es que nunca ha podido verse en la exitosa novela; de hecho, ni siquiera recuerda cuáles son las escenas en las que aparece.

“No sé si por ahí buscando capítulos se encontraría. No me he visto, me tocaría sentarme a ver y no recuerdo muy bien qué escenas eran”, concluyó.