Alejandro Estrada entró a ‘La casa de los Famosos’: “Vengo a hacerme un lado”

Nataly Umaña, la reconocida actriz colombiana, se ha convertido en una de las figuras más populares de la primera temporada de La casa de los famosos en Colombia.

Desde su llegada al reality, Nataly se ha destacado por su cercanía con el cantante panameño Miguel Melfi, la cual, ha dado mucho de qué hablar, generando todo tipo de comentarios en redes sociales, sobre todo, al conocerse que la actriz es casada.

Puedes leer: Video: Apasionada noche de Nataly Umañan y Melfi, luego de llorar por su esposo

Por lo anterior, los dos se han convertido en un fenómeno en las redes sociales, las cuales, diariamente están opinando sobre Umaña y lo que podría pasar con su matrimonio con el también actor Alejandro Estrada.

¿Infidelidad de Nataly Umaña con Melfi es montaje? Alejandro Estrada sabría todo Fotografía por: Instagram y archivo

Ahora, muchos pudieron ver que, en la ronda de visitas que se hacen en el lugar, el esposo de la actriz entró a decirle lo que opinaba sobre lo que estaba pasando. Acá te contamos todo lo que le dijo Estrada a quien fue su esposa por más de 5 años.

Qué dijo Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’

Como muchos esperaban, Estrada entró a ver Nataly Umaña al programa de RCN. Allí, le dijo varias palabras a su esposa que le dejaron lágrimas en los ojos y además, una zozobra de si habrá un divorcio al salir del encierro.

Lee también: ¿A Cristina Hurtado se le “subieron los humos”? Cruce con Carla Giraldo es viral

“Hola Nataly, bueno, ante esta oportunidad tan bizarra que nos da la vida. ante los ojos de toda Colombia [...], te digo desde el fondo de mi corazón que siempre confié en nosotros, siempre confié en nuestra relación”, comenzó diciendo Alejandro.

“Te he visto todas las noches, he visto todo el reality [...], pero sobre todo me tomo por sorpresa que dijeras ante las cámaras que dijeras que nuestra relación venía muy mal, porque es algo que se podía hablar después”, añadió.

Después continuó diciendo: “Siempre en toda relación lo importante es la honestidad [...], si tú y yo hubiéramos hablado a tiempo abiertamente, no tendríamos que estar soportando tanto dolor”.

En este punto comenzó uno de los mementos más difíciles de las palabras de Estrada, pues, con su voz entrecortada, anunció que se haría a un lado y que, al parecer, terminaría su matrimonio con Umaña. “Me vengo a hacer un lado de tu vida [...]. Esta decidido”, indicó.

Puedes leer: Martha Isabel Bolaños explotó en ‘La casa de los famosos’ ¿Renunciará al programa?

“Te felicito, lo haces muy bien, sabes vivir la vida [...]. Lo que vengo a hacer hoy, precisamente, es un voto de confianza en ti y en mi [...]. Sentí que te merecías un excelente hombre, tu escogiste”, afirmó el actor.

En ese momento, se quitó la argolla, se la entregó a ella y agregó. “Gracias por todo, sé muy feliz [...]. Ojalá que esto cumpla con todas tus benditas expectativas”.