Alejandro Estrada habría dado el nombre de los posibles finalistas de ‘MasterChef’

Alejandro Estrada, reconocido actor colombiano, sorprendió a todos con su participación en MasterChef Celebrity 2024. A pesar de no ser un chef profesional, su pasión por la cocina lo llevó a enfrentarse a exigentes retos culinarios.

Su carisma y dedicación lo convirtieron en uno de los participantes más queridos del programa. Sin embargo, en el capítulo del pasado 25 de agosto fue el eliminado del programa tras un incumplir las reglas del programa.

Ahora, ha estado en diversas entrevistas y en una de ellas reveló quiénes serían los que considera que deberían llegar a la final del programa. ¿De quiénes se trata? Acá te contamos.

Alejandro Estrada y los finalistas de ‘MasterChef Celebrity 2024′

En medio del último reto de eliminación emitido por RCN, Alejandro preparó un postre al cual le agregó un poco de un bizcocho que ya tenía hecho Dominica Duque. Esta acción lo habría dejado por fuera de la competencia al quebrantar las normas del programa.

“Acepto las reglas del juego, así en el momento por la cabeza no me haya pasado cómo se debería participar. En mi solidaridad, normalmente, colaboré con compañeros… No sé, no pensé… Me voy feliz”, dijo el actor al salir de MasterChef en una entrevista con Mañanas Express.

Al igual que otros exparticipantes, Estrada no escapó a la pregunta obligada de toda temporada: especular sobre los finalistas de esta edición 2024.

Según el actor, el podio de la competencia debería ser exclusivamente femenino, siendo Martina La Peligrosa su principal candidata debido a su increíble desempeño y amplio conocimiento en gastronomía.

Como segunda opción estaría la comediante Vicky Berrío y por último, Dominica Duque, con quien actualmente sostendría un romance. ¿Estás de acuerdo con las candidatas del empresario?