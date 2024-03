Alejandro Estrada reveló sus tips a la hora de conquistar ¿Confirmó su soltería?

El actor colombiano Alejandro Estrada, reconocido por su participación en novelas como “Pasión de Gavilanes” y “La Tormenta”, se encuentra en el centro de la atención pública tras su reciente ruptura con la también actriz Nataly Umaña.

La noticia, que ha conmocionado a la farándula colombiana, ha generado un sinfín de rumores, especulaciones y reflexiones sobre las razones detrás de la separación.

¿Qué dijo Alejandro Estrada?

Si bien ahora en ‘La casa de los famosos’, las cosas no están nada bien entre Nataly Umaña y Melfi, pues luego de la visita de la mamá del panameño, él decidió poner una distancia prudente.

A pesar de que esta decisión haya sido un golpe bajo para Umaña, por su parte Alejandro, el más afectado de la ‘infidelidad’ de la actriz, se ha mostrado tranquilo y dándole tiempo a su corazón para sanar.

Para varios televidentes, la manera en que se dio la ruptura e incluso el romance entre la actriz y Melfi fue una estrategia de ambos para volver a figurar dentro de la televisión y los tabloides, pero para para otros, el dolor para Alejandro, sobre todo lo que se vio en ‘La casa de los famosos’ está más presente que nunca.

Esta vez, Estrada habló con Cromos refiriéndose a este tema, y por supuesto, sin dejar de lado las acostumbradas gafas, de su marca, respondió a los tips que él tiene a la hora de conquistar.

En el mensaje, hizo énfasis a los solteros, sin necesidad de referirse a su situación actual:

“A todos ustedes, queridos amigos solteros. Un tema de moda interesantísimo es usar siempre un vestuario cómodo con mucho estilo es interesante para salir, para conquistar. Bien elegantes, pero no se siente uno incómodo con el vestuario”, fueron las palabras de Alejandro Estrada.

Luego de la publicación, fueron varios los seguidores de la revista y del actor que reaccionaron a sus palabras.

“Está más guapo que nunca”; “Alejandro me encanta, qué bueno que dejó a Nataly”; “Él es demasiado divino, además se ele presentó la oportunidad, no debe echarse a morir”; “Muy bien, si del cielo te caen limones...”; “Lo mejor que le pudo pasar fue lo de Nataly, ella no lo merece”; “Él me parece un ser muy lindo y chévere que facture”, fueron algunos comentarios.