Alejandro Estrada se “separó” en vivo de Nataly Umaña. Así fue el duro momento

La casa de los famosos se ha convertido en las últimas semanas en uno de los programas más vistos por los colombianos, debido al sin número de polémicos que han surgido al interior de la casa. Por ejemplo, una de las situaciones más controversiales es el amorío que ha surgido entre Nataly Umaña y el cantante panameño Miguel Melfi.

Lo que nació como un coqueteo entre ambos famosos, se fue convirtiendo poco a poco en un romance que trascendió la trama del reality, teniendo en cuenta que la actriz es casada con su colega Alejandro Estrada.

Así fue la visita de Alejandro Estrada a La casa de los famosos

De hecho, fue este último quien se convirtió en tendencia en la noche del pasado 10 de marzo, después de protagonizar un escándalo dentro de la casa y, en pocas palabras, anunciar en vivo su divorcio de Umaña.

Todo sucedió en una ronda de visitas que ofrece el programa, en la que Estrada abrió su corazón, diciendo todo lo que sentía en contra de su esposa y Melfi.

“Hola Nataly, bueno, ante esta oportunidad tan bizarra que nos da la vida. ante los ojos de toda Colombia [...], te digo desde el fondo de mi corazón que siempre confié en nosotros, siempre confié en nuestra relación”, fue el mensaje con el que Alejandro inició su discurso.

la conclusión del día es que alejandro estrada es el ídolo de colombia, habló con respeto, se robó comida y se fue dejando las cosas claras sin hacer escándalo y viéndose churro y nos dio el momento más épico del reality #LaCasaDeLosFamososCol



— val (@itmyol) March 11, 2024

En medio de las lágrimas, el actor recordado por su participación en ‘Tu voz estéreo’ lamentó el hecho de que Umaña ventilara los problemas por los que pasaba su relación, ya que, según él, no era el momento ni el espacio para hacerlo.

“Te he visto todas las noches, he visto todo el reality [...], pero sobre todo me tomó por sorpresa que dijeras ante las cámaras que dijeras que nuestra relación venía muy mal, porque es algo que se podía hablar después”, indicó.

¿Alejandro Estrada se divorcia de Nataly Umaña?

Sin embargo, el momento más álgido del monólogo de Estrada fue cuando anunció que se haría “a un lado”; un mensaje que la audiencia tomó como un anuncio de divorcio.

“Te felicito, lo haces muy bien, sabes vivir la vida [...]. Lo que vengo a hacer hoy, precisamente, es un voto de confianza en ti y en mí [...]. Sentí que te merecías un excelente hombre, tú escogiste”, dijo el actor entre sollozos.

La escena finalizó con él quitándose la argolla con la que había sellado su matrimonio hace poco más de cinco años, y entregándosela a ella.

“Gracias por todo, sé muy feliz [...]. Ojalá que esto cumpla con todas tus benditas expectativas”, concluyó Estrada, frente a la mirada atónita de la que podría ser en un futuro cercano su exesposa.