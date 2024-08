Alejandro Estrada “traicionó” a Dominica en ‘MasterChef’ y salió del programa

El actor colombiano Alejandro Estrada se convirtió en una de las figuras más comentadas de la nueva temporada de MasterChef Celebrity. Su paso por la cocina más famosa de Colombia estuvo lleno de sorpresas, desde sus habilidades culinarias hasta su carismática personalidad.

Estrada demostró que, más allá de la actuación, tiene un talento innato para la gastronomía. Por lo que logró salvarse durante varias semanas de ser eliminado de la competencia. Sin embargo, su tiempo de salir llegó.

El empresario salió de la competencia en la emisión del pasado domingo 25 agosto. Para muchos televidentes su salida fue justa pues le habría robado parte de una receta a quien sería su actual pareja, Dominica Duque.

Alejandro Estrada y Dominica Duque tendrían una relación amorosa. Fotografía por: Captura pantalla VEA

¿Qué pasó con Alejandro Estrada, eliminado de ‘MasterChef’?

En el episodio, con la presencia de la reconocida chef pastelera Karla Palacio, los participantes debieron desplegar toda su creatividad e innovación en repostería para impresionar a los jurados, quienes demandaron platos que no solo resultaran deliciosos, sino que también fueran visualmente impresionantes.

Cuando Alejandro presentó su plato, su presentación visual fue elogiada. Sin embargo, al descubrir que había usado restos de un bizcocho quemado de Dominica Duque, los jueces mostraron su desaprobación y enojo.

“Muy grave, compadre”, fue lo que dijo Nicolás de Zuburía en el momento en que lo escuchó. Incluso, en el momento en que se llevó el bizcocho de la estación de Duque, Carolina Cuervo y Jacques Toukhmanian desde el balcón no estuvieron de acuerdo con la acción.

Lo anterior, provocó la salida del actor del programa y antes de salir de la “cocina más importante de Colombia”, dijo:

“Al terminar el plato, aunque teníamos colaboración con Dominica, pensé que podía usar una pizca del brownie de ella para meterlas en mi plato, pero fui una hueva. Esto fue algo que va en contra del reglamento, no conocía los formatos anteriores, pero acepto esta salida, la ansiedad puede llegar a ser algo difícil de manejar”.

“Acepto las consecuencias con la frente en alto, lo más importante para mí es que todos ustedes sepan que siempre he sido auténtico. Me equivoqué y no dejo de pedir disculpas”, añadió.