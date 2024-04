¿Alejandro Estrada está viviendo con alguien más tras ruptura con Nataly Umaña?

La noticia de la separación de Alejandro Estrada y Nataly Umaña conmocionó al mundo del entretenimiento colombiano. Tras 12 años de matrimonio, la pareja decidió tomar caminos separados.

La pareja, que se casó en 2018, decidió darle fin a su relación en vivo antes de que la actriz estuviera en “La Casa de los Famosos”, cuando hubo escenas de infidelidad por parte de Umaña con otro participante, el cantante Miguel Melfi.

¿Alejandro Estrada está viviendo con alguien más?

Tras la salida del reality de Nataly, la actriz ha estado dando varias entrevistas hablando de lo que viene ahora para ella y de toda la polémica que generó su participación en el reality de RCN.

Sin embargo, ella no ha sido la única, pues Alejandro también ha dado de qué hablar y esta vez confesó con quién estaba viviendo actualmente.

En una entrevista con la revista 15 minutos, Alejandro contó que, durante este tiempo se ha refugiado en su hijo Tomás, quien llegó de Francia hace poco.

“Vino a acompañarme durante 15 días debido a toda esta situación, fue lo máximo estar a su lado. Nosotros siempre hemos tenido una muy buena relación, es más, ahora tuvimos una conversación de hombre a hombre en donde me dio su opinión, me aconsejó y me apoyó incondicionalmente”, comentó.

Thomás, hijo de Alejandro Estrada. Fotografía por: Instagram

Por otro lado, aunque no contó detalles del lugar exacto en el que se encuentra hospedado o si tras su salida, Nataly lo ha contactado para verse, sí aclaró que es con su hijo con quien planea su nueva vida. “Antes de entrar a la Universidad vamos a tener una aventura los dos: viviremos un año el uno con el otro, así que estoy esperando ese momento para compartir con mi hijo”, afirmó Estrada.

Él es el hijo de Alejandro Estrada

Alejandro Estrada tiene un único hijo con quien se le ha visto relacionarse muy bien y por quien se hizo padre cuando era muy joven.

Se trata de Tomás, un adolescente que este año cumple 18 años y se llevó muy bien con Nataly Umaña, luego de que se conocieran y se diera cuenta que estaba enamorada.

Si bien la relación con sus padres es muy buena, Tomás no vive en el país y de hecho se mueve entre Francia y Colombia cada tanto para visitar a su familia.