“Con eso no se juega”, seguidores de Alina Lozano no aguantan más y la critican

En los últimos meses, la relación entre la actriz Alina Lozano y el joven creador de contenido Jim Velásquez ha dado de qué hablar y generó controversia en las redes sociales. Desde que comenzaron a compartir videos juntos en sus redes sociales y anunciaron su relación amorosa, han sido blanco de numerosos comentarios, especialmente sobre su notoria diferencia de edad.

Lozano, reconocida por su participación en destacadas producciones como De pies a cabeza, Marcelina, Pedro el escamoso, Por amor a Gloria, Mujeres asesinas, Aquí no hay quien viva, A corazón abierto, La ley del corazón, La reina del sur, entre muchas otras, ha decidido mantener su relación amorosa con el creador de contenido, quien a su vez, se ve feliz de poder estar con ella.

Los usuarios en las redes sociales han sido testigos de todos los momentos que han vivido juntos, desde los más felices hasta las peleas. Incluso han compartido detalles más íntimos como sus viajes en pareja y su matrimonio. Sin embargo, lo ocurrido recientemente dejó a todos sorprendidos y generó una gran molestia entre sus seguidores.

“Es una falta de respeto”, seguidores de Alina Lozano la critican

Hace algunos días, Alina Lozano y su pareja, dieron a conocer la noticia de que serían padres y compartieron detalles de este proceso con sus seguidores. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, la pareja anunció que “nunca hubo bebé”. La actriz manifestó que, “en la ecografía no salió absolutamente nada, no hay bebé. Vuelvo y les aclaro: no perdimos el bebé, fue algo que no se dio”.

La reconocida actriz compartió con sus seguidores lo que le había mencionado el médico, en el que aparecer, existen algunos casos “falsos positivos” y eso fue lo que les sucedió. “Nos decía (el doctor) que hay cosos como en el mío donde no solamente es que estén los óvulos, la ovodonación, como se llama esto que son los óvulos de una mujer joven que se implantan en la receptora, que en este caso soy yo (...) Podríamos seguir, como dice el médico, estamos a medio camino, pero yo no lo deseo, no hay dinero tampoco que aguante”.

El creador de contenido publicó un video en el que aparece llorando mientras sostiene una ecografía, y posteriormente Alina llega para consolarlo. Esto ha molestado a muchos seguidores, quienes consideran que están burlándose de las personas que sí han pasado por una situación similar.

“Se me hace una burla y falta de respeto, ante las personas que hemos vivido la pérdida de un bebé”; “Vamos a reportarlos para que les cierren la cuentas”; “Ni La rosa de Guadalupe se atrevió a tanto”; “Si supieran el verdadero dolor que se siente al perder un hijo, NO usarían este tema para generar contenido, con eso no se juega”; “Estos dos hay que dejarlo de seguir eso no me parece gracioso”, entre muchos otros.