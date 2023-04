Amanda Dudamel podría llegar a presentar en Colombia tras Miss Universo

En la más reciente emisión de Día a Día, de Caracol Televisión, estuvo como invitada Amanda Dudamel, quien habló un poco sobre su participación en Miss Universo. Ahora, con 23 años, la también modelo triunfa como empresaria de la moda.

Amanda Dudamel fue elegida como Virreina Universal. Fotografía por: Agencia AFP

De acuerdo con lo que ha contado, la hija de Rafael Dudamel comenzó un negocio de confección de pañoletas que llevan un particular y exclusivo diseño.

Amanda Dudamel en Colombia

Recientemente, Amanda hizo una pausa de sus compromisos laborales para estar más cerca de su familia. Por eso, viajó a Colombia, país donde reside su padre el exfutbolista y director técnico Rafael Dudamel.

En su paso por el país cafetero, la joven fue invitada al programa Día a Día. Allí, entre otras cosas, ofreció consejos para las niñas que quisieran aspirar a participar en un concurso de belleza, así como lo hizo ella. “Cuando se me acerca una niña le digo: ¡Tú no quieres ser Miss Universo, quieres ser doctora o diseñadora!”, dijo.

¿Amanda Dudamel llegaría a Caracol Televisión?

Otro de los temas que la venezolana tocó en su entrevista en Día a Día, tuvo que ver con su faceta de empresaria. La presentadora Catalina Gómez le preguntó por sus próximos proyectos y si, entre ellos, tenía contemplada la opción de trabajar en televisión tal como ha pasado con varias exreinas.

Sobre eso, Dudamel contestó: “claro que sí. Ahorita, precisamente, se trata de eso, de llevar el tema de mi marca con el mundo del entretenimiento. Me fascina la televisión y este año se vienen algunas sorpresas”.

Fue Carlos Calero, otro de los presentadores del matutino de Caracol Televisión, quien planteó la hipótesis de una posible llegada de la exreina a ese medio de comunicación. “¿Es cierto lo que están diciendo por ahí, que vienes a presentar algo en Caracol?”, le dijo el barranquillero. A lo que ella respondió: “ah no, que me cuenten a mí también. Yo creo que si se viene una sorpresa de esas se las anunciaremos más adelante, pero bueno, Dios mediante, me encantaría estar por acá por Colombia”, contestó ella.

¿Por qué Rafael Dudamel no quería que su hija fuera reina?

Amanda Dudamel fue escogida como la segunda mujer más bella del mundo, después de R’Bonney Gabriel, en la pasada edición de Miss Universo. Su inicio en este medio no fue nada fácil pues, convencer a su papá para que la apoyara en ese camino, le costó mucho. “Yo siempre supe que iba a ser un poco difícil terminar de convencerlo de yo participar en el certamen, porque ya familiarmente teníamos una historia, porque mi mamá fue reina de belleza, pero no fue al Miss Venezuela por decidir casarse con él”, mencionó en una entrevista con el programa Lo sé todo del Canal 1.