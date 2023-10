“Chimoltrufia”: Amparo causa polémica por comentario a participante de Yo Me Llamo

Yo me llamo es un concurso que se ha convertido en uno de los programas más populares de Colombia. La producción, que se emite por Caracol Televisión, busca encontrar al mejor imitador de un artista musical.

El concurso ha sido un éxito por varias razones. En primer lugar, el formato es muy atractivo para el público amante de la música. Segundo, el jurado está compuesto por artistas reconocidos, como Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno, que brindan comentarios honestos, divertidos y a veces, polémicos.

En el capítulo más reciente, fue precisamente uno de los comentarios de la ‘diva de Colombia’ la que causó controversia en redes sociales. Lo anterior, después de criticar con rudeza a la imitadora de Alejandra Guzmán.

Amparo Grisales es una de los jurados más controversiales de 'Yo me llamo'. Fotografía por: Yo me llamo

‘Yo me llamo’ ayer

En esta etapa de la competencia los jurados se han tornado más exigentes en cada detalle de los participantes, pues sus expectativas se han incrementado para encontrar al doble perfecto de su artista preferido.

En el capítulo 54, una de las imitadoras que llegó al escenario es la emulación de Alejandra Guzmán, la cual, interpretó el sencillo De música ligera. Su presentación no salió como esperaba y recibió fuertes comentarios de parte de Amparo.

Lo que más desaprobó Grisales fue la apariencia de la artista. Incluso, le indicó que se parecía a la ‘Chimoltrufia’, un personaje de Chespirito que se caracterizaba por estar siempre desalineada.

“Es que no solo es el peinado César, es que no se parece, no se va a parecer nunca a Alejandra Guzmán, en algunas canciones puede que saque su ronco, puede que saque rockero, porque le ayuda que es un hombre y le queda fácil”, afirmó la actriz.

“A veces se parece, la interpreta divino, pero físicamente, como buscamos el doble exacto, hoy si te sobreactuaste un poquito, entonces la peluca se te notó más, porque está toda revolcada como si hubieras salido de un revolcado, lo único que quiero decir es que ni con el mejor maquillaje va a encontrar el parecido a Alejandra Guzmán”, agregó.

Tras lo sucedido, las redes sociales explotaron con comentarios relacionados a la situación. Varios de estos dicen: “Amparo se la tiene montada a la imitadora y imitadora Alejandra Guzmán”, y “El imitador de Gilberto Santa Rosa tampoco se parece, entonces cuál es el problema. Es al que ella le guste”.